Mercosur y Canadá retoman negociaciones de acuerdo comercial

Las conversaciones para un tratado de libre comercio se habían enfriado tras una séptima ronda de reuniones en agosto de 2019.

Mercosur y Canadá van a retomar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio, anunció este lunes (25.08.2025) el mayor socio del bloque suramericano, Brasil, en medio de la ofensiva arancelaria de Estados Unidos.

En una nota conjunta, Brasilia y Ottawa señalaron que, «como paso oportuno para una mayor diversificación económica», los jefes negociadores de Canadá y los países del Mercosur deben reunirse en octubre para reiniciar las conversaciones de un tratado de libre comercio.

«La retomada de negociaciones comerciales entre Mercosur y Canadá constituye una señal inequívoca de nuestro compromiso compartido de profundizar los lazos económicos mutualmente beneficios y de abrir nuevas oportunidades relevantes» en ambos lados, según el texto, publicado por la cancillería brasileña.

Brasil preside actualmente el Mercosur, que integra también Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina.

Las tratativas para un tratado de libre comercio entre Mercosur y Canadá se habían enfriado luego de una séptima rueda de negociación, en agosto de 2019.

Canadá y Brasil afirmaron que «comparten un compromiso histórico con el comercio abierto, justo y sostenible» y trabajan en conjunto «para promover la prosperidad bilateral, regional y en el marco del sistema global de comercio».

Delegaciones de ambos países se reunirán en Toronto en septiembre para buscar nuevas oportunidades bilaterales de comercio e inversiones, según el comunicado.

Confirmado.net – DW