Urgente!

Puente más alto del mundo, en China, completa prueba de carga 
Mercosur y Canadá retoman negociaciones de acuerdo comercial
«No tiene derecho a sentenciar a ningún presidente»: Petro responde a congresista de EE.UU.
Banano consolida su recuperación y cierra el segundo semestre volviendo al segundo lugar en exportaciones no petroleras 
August 27, 2025

Mercosur y Canadá retoman negociaciones de acuerdo comercial

  • agosto 26, 2025
  • 0
  • 99
  • 2 Min Read

Las conversaciones para un tratado de libre comercio se habían enfriado tras una séptima ronda de reuniones en agosto de 2019.

Mercosur y Canadá van a retomar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio, anunció este lunes (25.08.2025) el mayor socio del bloque suramericano, Brasil, en medio de la ofensiva arancelaria de Estados Unidos.

En una nota conjunta, Brasilia y Ottawa señalaron que, «como paso oportuno para una mayor diversificación económica», los jefes negociadores de Canadá y los países del Mercosur deben reunirse en octubre para reiniciar las conversaciones de un tratado de libre comercio.

«La retomada de negociaciones comerciales entre Mercosur y Canadá constituye una señal inequívoca de nuestro compromiso compartido de profundizar los lazos económicos mutualmente beneficios y de abrir nuevas oportunidades relevantes» en ambos lados, según el texto, publicado por la cancillería brasileña.

Brasil preside actualmente el Mercosur, que integra también Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina.

Las tratativas para un tratado de libre comercio entre Mercosur y Canadá se habían enfriado luego de una séptima rueda de negociación, en agosto de 2019.

Canadá y Brasil afirmaron que «comparten un compromiso histórico con el comercio abierto, justo y sostenible» y trabajan en conjunto «para promover la prosperidad bilateral, regional y en el marco del sistema global de comercio».

Delegaciones de ambos países se reunirán en Toronto en septiembre para buscar nuevas oportunidades bilaterales de comercio e inversiones, según el comunicado.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Titulares Opinión

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024