«Nadie está jugando»: Trump anuncia que la delegación de EE.UU. se dirige a las negociaciones con Irán

Los negociadores estadounidenses, encabezados por J.D. Vance, Steve Witkoff y Jared Kushner, aterrizarán en Islamabad esta noche.

El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, y la delegación estadounidense se dirigen a Pakistán y se espera que aterricen en Islamabad las próximas horas para mantener nuevas conversaciones de paz con Irán, declaró el presidente Donald Trump este lunes a New York Post.

«Se supone que tenemos que celebrar las conversaciones«, dijo el mandatario. «Así que supongo que a estas alturas nadie está jugando», agregó. La delegación estadounidense incluye al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y al asesor Jared Kushner. «Ya están en camino«, confirmó el líder republicano. «Estarán allí esta noche, hora de Islamabad», precisó.

Además, el mandatario se mostró dispuesto a reunirse directamente con los líderes iraníes si surge la oportunidad. «Si quieren reunirse, y tenemos gente muy capaz, no tengo ningún problema en reunirme con ellos», aseveró.

El anuncio de Trump se produce en medio de una nueva escalada del conflicto tras la intercepción por parte de Washington de un buque iraní , acción que ha sido descrita por Teherán como un acto de «piratería».

, acción que ha sido descrita por Teherán como un acto de «piratería». Las FF.AA. de Irán afirmaron que «responderán pronto» y tomarán represalias contra esta agresión estadounidense. Asimismo, desde la Cancillería iraní anunciaron que la participación del país en la siguiente ronda de negociaciones no está decidida.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, subrayó que «la República Islámica de Irán no reconoce plazos ni ultimátums en la defensa de sus intereses nacionales» y advirtió que estos serán protegidos «el tiempo que sea necesario».

Bloqueo naval a Irán y cierre de Ormuz

A pesar de que este mes arrancaron negociaciones en la capital pakistaní, Islamabad, para poner fin al conflicto, la primera ronda de conversaciones terminó sin el resultado esperado .

. En este contexto, Trump culpó del fracaso a la parte iraní que, según él, se negó a «renunciar a sus ambiciones nucleares» . Además, el mandatario decidió bloquear el estrecho de Ormuz. Israel y el Líbano pactaron el cese de hostilidades el jueves en Washington D.C., tras más de 6 semanas de enfrentamientos en territorio libanés. Tras acordarse la tregua entre Israel y el Líbano, Teherán reabrió el estrecho de Ormuz el viernes; sin embargo, el sábado volvió a restablecer el control militar sobre todo el tránsito por la importante vía marítima debido a, según denuncia, las reiteradas violaciones y piratería por parte de EE.UU. bajo el pretexto del bloqueo naval. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Washington levante por completo el bloqueo naval . «Acercarse al estrecho de Ormuz se considerará cooperación con el enemigo y el buque infractor será atacado», subrayó. Mientras, Donald Trump enfatizó que Teherán no podrá chantajear a Washington con decisiones sobre la importante vía marítima.

. Además, el mandatario decidió bloquear el estrecho de Ormuz.

Con información de RT