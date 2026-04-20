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April 20, 2026

Merz recibe a presidente brasileño Lula, en visita de dos días a Alemania

  • abril 20, 2026
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue recibido con honores militares por el canciller alemán, Friedrich Merz, en el Palacio de Herrenhausen, en Hannover, al inicio de la visita de dos días del mandatario sudamericano a Alemania.

Tras una conversación a puerta cerrada, ambos tienen previsto inaugurar juntos la Feria de Hannover. Brasil es el país invitado de la presente edición de la mayor feria industrial del mundo, que arranca mañana para el público.

El canciller alemán, Friedrich Merz (der.), da la bienvenida al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Herrenhausen en Hannover, en el norte de Alemania. Foto: Lisi Niesner/Reuters/Pool/dpa

Tras un recorrido conjunto por el recinto, el lunes tendrán lugar consultas bilaterales germano-brasileñas con un total de 15 ministros en el palacio de la ciudad del norte de Alemania, con el objetivo de fortalecer las relaciones en áreas como el comercio, las materias primas, la defensa, la digitalización, la investigación y la protección climática.

Es probable que la política exterior, incluidas las intervenciones de Estados Unidos en Irán, Venezuela y Cuba, también figure en la agenda. Lula está impulsando una reforma de las Naciones Unidas y, al igual que Alemania, busca un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que conlleva derecho de veto.

El líder brasileño de izquierda espera contrarrestar la política de gran potencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Trump no fue elegido emperador del mundo», declaró Lula a la revista germana «Der Spiegel» antes de su visita a Alemania. «No puede amenazar constantemente a otros países con la guerra».

Alemania es el cuarto socio comercial de Brasil. El país sudamericano pretende presentarse en la Feria de Hannover como «una potencia industrial sostenible, innovadora y competitiva», según Carlos Henrique Moscardo, jefe del departamento de comercio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil.

Con información de AGENCIA DPA

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