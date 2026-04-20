Metro de Quito paraliza operaciones por falla crítica en sistemas de seguridad este 20 de abril

El Metro de Quito suspendió su servicio este lunes 20 de abril tras registrarse un incidente técnico que afecta los sistemas de comunicación y monitoreo. La medida busca garantizar la seguridad de los pasajeros mientras equipos técnicos trabajan contrarreloj para restablecer la operación.

Suspensión total del servicio por incidente técnico

La operación comercial del Metro de Quito fue interrumpida de forma preventiva luego de detectarse fallas en los sistemas clave para el funcionamiento del servicio.

Según informó la institución, la suspensión responde a la necesidad de precautelar la seguridad tanto de los usuarios como de la infraestructura.

La decisión se tomó tras evidenciarse problemas técnicos que comprometen el normal desempeño del sistema.

Fallas en sistemas de comunicación y monitoreo

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los inconvenientes se presentan en los sistemas de comunicación, fundamentales para la operación diaria del metro.

Entre las afectaciones reportadas se encuentran:

Intermitencias en la videovigilancia

Problemas en las radiocomunicaciones

Fallas en el monitoreo de estaciones

Estas condiciones impiden garantizar estándares mínimos de seguridad, lo que obligó a detener completamente el servicio.

Alertas desde la madrugada

El equipo técnico recibió las primeras alertas a las 02:30 de este lunes, cuando se detectó la caída de los enlaces de comunicación.

Desde ese momento, personal especializado se encuentra trabajando para resolver el incidente y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Las autoridades no han detallado aún una hora estimada para la reactivación.

Usuarios afectados y recomendaciones

La suspensión del servicio ha generado complicaciones en la movilidad de miles de usuarios en la capital.

Se recomienda a la ciudadanía:

Optar por rutas alternas de transporte

Planificar sus desplazamientos con anticipación

Mantenerse informados a través de canales oficiales

Las autoridades agradecieron la comprensión de los usuarios mientras se resuelve la situación.

Importancia del Metro de Quito

El Metro de Quito es uno de los principales sistemas de transporte público de la ciudad, movilizando diariamente a miles de personas.

Cualquier interrupción en su servicio tiene un impacto significativo en la movilidad urbana, especialmente en horas pico.

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Con información de El Universo