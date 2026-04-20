Beijing celebrará exposición «Maíz-oro-jaguar» sobre las antiguas civilizaciones maya y andina

BEIJING, El Museo Capital de Beijing acogerá la exhibición «Maíz-oro-jaguar: Gran exposición de las antiguas civilizaciones maya y andina» del 18 de mayo al 18 de octubre de este año, informaron hoy lunes fuentes del museo.

La muestra ocupará tres grandes salas de exposición y espacios públicos del recinto, con una superficie total cercana a los 10.000 metros cuadrados, lo que la convierte en la mayor exposición organizada por el museo desde su inauguración.

Las casi 800 piezas a exponer abarcan un período de 3.000 años y buscan ofrecer al público un festín cultural inmersivo a través de la historia de dos de las culturas más representativas de Centro y Sudamérica.

Las mismas fuentes dijeron que el título de la exposición explica con precisión el núcleo espiritual de las dos civilizaciones.

El «maíz» simboliza los cimientos agrícolas y la materia base de la subsistencia de los antiguos habitantes de América.

El «jaguar», como felino propio del continente americano, es un tótem sagrado y un símbolo de poder venerado tanto por los mayas como por los antiguos habitantes de los Andes.

Y el «oro», en el sistema de la civilización andina, representa la fe religiosa suprema y el poder secular.

Estos tres elementos trazan conjuntamente un panorama completo de las dos culturas que abarca desde la subsistencia y la producción hasta las creencias espirituales y las estructuras de poder.

La exposición se divide en tres secciones. La sección «El mundo de los mayas» ha incorporado una nueva remesa de objetos mexicanos, además de los que ya formaban parte de la exposición itinerante anterior.

Un 90 por ciento de las piezas que la componen se exponen en Beijing por primera vez. La segunda sección, «Los tesoros del rey», presentará por primera vez de forma exhaustiva los hallazgos arqueológicos del yacimiento de la tumba del Señor de Sipán, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de Sudamérica en el siglo XX, y desvelará en profundidad las costumbres funerarias de la nobleza mochica y su exquisita artesanía en metal.

Un 80 por ciento de los objetos llegan a China por primera vez, y también es la primera vez que el 50 por ciento de ellos está exhibido fuera del Perú.

Y «Los espíritus de la naturaleza», la tercera sección, muestra, a través de una narrativa, el vínculo emocional entre el ser humano y los animales.

Todos los objetos que componen esta sección llegan a China por primera vez. En años recientes, los museos chinos han fomentado activamente el intercambio cultural global, colaborando con instituciones de renombre mundial para traer al país exposiciones extranjeras de alto nivel.

En mayo del año pasado, el Museo de Henan, una provincia del centro de China, celebró la exposición «Mayas, ceiba y cosmos».

Con información de Xinhua