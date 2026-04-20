Presidente de Colombia asegura que demandará a su homólogo ecuatoriano por calumnia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció este domingo que interpondrá una demanda penal contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, tras acusaciones que lo vinculan con presuntos entornos relacionados con el narcotráfico durante una visita a Ecuador.

«He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia», señaló.

He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia



El mismo Noboa dió la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fuí el día de sus posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 19, 2026

El mandatario colombiano rechazó los señalamientos sobre su estadía en la ciudad ecuatoriana de Manta y defendió las condiciones de seguridad de su visita, asegurando que contó con acompañamiento oficial y presencia de testigos.

«El mismo Noboa dió la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fui el día de su posesión, a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y ex vicepresidente de la República del Ecuador», sentenció

Petro también se refirió a la situación del exvicepresidente Jorge Glas y reiteró su solicitud de traslado a Colombia.

«A Jorge Glas lo mantienen en condiciones de extrema desnutrición y le he solicitado a Noboa que se nos entregué a Colombia», indicó.

El jefe de Estado sostuvo que su presencia en Ecuador no tuvo vínculos irregulares y que incluso hubo cobertura mediática del lugar donde se hospedó.

«No solo me acompaño el ejército ecuatoriano a Manta, sino mi escolta de la fuerza pública colombiana que pueden declarar bajo gravedad de juramento y además de ellos hay otros testigos del lugar donde me quedé terminando mi libro», agregó.

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que Noboa afirmara en una entrevista que Petro se habría alojado en una vivienda presuntamente vinculada indirectamente con el narcotráfico, además de sugerir contactos con sectores relacionados con estructuras criminales, aunque sin confirmar encuentros directos.

En su pronunciamiento, Petro también denunció presiones internacionales y acciones coordinadas en su contra que involucrarían actores políticos dentro y fuera de Colombia

«Hay una orden de una oficina extranjera en Ecuador y Colombia y de la oposición colombiana de Uribe contra mi, tal como paso con el lobby que hicieron en la oficina de Marco Rubio y las oficinas de la extrema derecha en la Florida», concluyó.

El caso ocurre en medio de un contexto político de tensiones comerciales y diplomáticas entre los dos países.

Con información de AGENCIA SPUTNIK