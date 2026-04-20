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Ecuador bajo alerta: lluvias intensas y radiación UV extrema marcan el clima este lunes 20 de abril
April 20, 2026

Ecuador bajo alerta: lluvias intensas y radiación UV extrema marcan el clima este lunes 20 de abril

  • abril 20, 2026
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El clima en Ecuador presenta condiciones de alerta este lunes 20 de abril, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). Lluvias intensas en varias regiones y niveles muy altos de radiación ultravioleta configuran un escenario que exige precaución en gran parte del país.

Lluvias intensas en varias regiones del país

El Inamhi advirtió que durante esta jornada se registrarán precipitaciones de fuerte intensidad, principalmente en la Amazonía, el interior del Litoral y las estribaciones de la cordillera.

Estas condiciones responden a la presencia de sistemas atmosféricos inestables que incrementan la humedad y favorecen la formación de tormentas.

En algunas zonas, las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Este escenario aumenta el riesgo de acumulación de agua, deslizamientos y afectaciones en vías, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales.

Temperaturas previstas por región

El pronóstico del Inamhi también detalla variaciones térmicas según la región:

Litoral: entre 31 °C y 34 °C

Región Interandina: entre 17 °C y 23 °C

Amazonía: entre 27 °C y 31,5 °C

Región Insular (Galápagos): entre 29 °C y 30,5 °C

Estas temperaturas reflejan un ambiente cálido en la mayor parte del territorio, con mayor humedad en zonas tropicales.

Radiación ultravioleta en niveles muy altos

Uno de los puntos más relevantes del informe es la radiación ultravioleta (UV), que alcanzará niveles muy altos en gran parte del país.

Este tipo de radiación puede generar efectos negativos en la salud, como quemaduras en la piel y daños oculares, especialmente en exposiciones prolongadas sin protección.

Las autoridades recomiendan:

Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y 15:00

Usar protector solar de alto factorUtilizar gorra, gafas con filtro UV y ropa adecuada

Recomendaciones ante las condiciones climáticas

Frente a este panorama, se sugiere a la población:

Mantenerse informada mediante reportes oficiales

Tomar precauciones al conducir en zonas lluviosas.

Protegerse adecuadamente del sol.

Evitar actividades al aire libre en horas de mayor radiación.

Ecuador atraviesa una temporada caracterizada por alta variabilidad climática, donde la combinación de lluvias intensas y radiación solar elevada es cada vez más frecuente.

Expertos señalan que estos patrones están influenciados por factores regionales y cambios en la dinámica atmosférica global.

  • Clima en Ecuador: pronósticos y alertas actualizadas
  • Impacto de la radiación UV en la salud
  • Temporada de lluvias: riesgos y prevención

Con información de El Universo

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