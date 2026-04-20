Metro de Quito suspende operaciones por falla crítica en su sistema de control central

El Metro de Quito suspendió temporalmente su operación este lunes tras registrarse una incidencia técnica en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central, afectando la seguridad operativa del servicio y obligando a paralizar completamente el transporte subterráneo en la capital.

Falla en sistemas clave obliga a detener el servicio

La interrupción se originó por una falla en los sistemas de comunicación que permiten la videovigilancia, radiocomunicaciones y monitoreo en todas las estaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, estos sistemas presentan intermitencias que impiden garantizar condiciones mínimas de seguridad para la operación normal del metro. Sin estos componentes, el control central pierde visibilidad y capacidad de reacción ante cualquier incidente.

La alerta se registró desde la madrugada

El equipo técnico detectó las primeras alertas de caída de enlaces alrededor de las 02h30. Desde ese momento, especialistas trabajan de forma continua para recuperar y estabilizar la red de comunicaciones.

Como medida preventiva, se decidió suspender completamente la operación comercial hasta que se restablezcan todos los sistemas y se garantice la seguridad de los usuarios.

Activan protocolos técnicos y piden usar transporte alternativo

Paralelamente, se activaron protocolos de verificación junto con equipos especializados para evaluar el origen de la incidencia y evitar nuevas fallas.

Las autoridades del Metro solicitaron a la ciudadanía utilizar medios de transporte alternativos mientras se normaliza el servicio, generando un impacto directo en la movilidad diaria de miles de quiteños.

El sistema informó que la reanudación de operaciones será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

El Metro de Quito es una de las principales infraestructuras de transporte del país y un eje clave en la movilidad urbana de la capital. Su operación depende de sistemas tecnológicos altamente integrados, donde la comunicación en tiempo real es fundamental para garantizar seguridad, frecuencia y control del servicio.

Una falla en el Puesto de Control Central representa un riesgo crítico, ya que compromete la supervisión de trenes, estaciones y usuarios. Por esta razón, la suspensión preventiva es un protocolo estándar en sistemas ferroviarios modernos.

Este incidente ocurre en un contexto de creciente presión sobre los servicios públicos en Ecuador, donde la continuidad operativa y la confiabilidad de infraestructuras estratégicas se han convertido en temas sensibles para la ciudadanía. FIN