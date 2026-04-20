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April 20, 2026

Xi aboga por alto el fuego y libre navegación en Ormuz

  • abril 20, 2026
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El presidente chino,Xi Jinping, ha abogado en una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, por un alto el fuego «inmediato e integral» y por asegurar una libre navegación por el estrecho de Ormuz.

El mandatario chino insistió en que las disputas deben resolverse por medios políticos y diplomáticos y apoyó todos los esfuerzos que contribuyan a restablecer la paz, informó la agencia estatal Xinhua. 

Asimismo, aseguró que China apoya que los países de la región asuman el control de su propio futuro en la construcción de un entorno compartido de buena vecindad, desarrollo, seguridad y cooperación.

Mas información en Deutsche Welle

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