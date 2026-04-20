¡Doloroso golpe! Barcelona SC se deja remontar y cae 3-1 ante Macará en la Liga Ecuabet

Barcelona Sporting Club volvió a tropezar en la Liga Ecuabet. El equipo torero perdió 3-1 frente a Macará en el estadio Bellavista de Ambato, tras comenzar ganando el encuentro. La derrota en la fecha 9 frena sus aspiraciones de acercarse al liderato del torneo.
Macará remonta y sorprende en Ambato
El conjunto dirigido por César Farías inició con buen ritmo y logró adelantarse en el marcador a los 27 minutos gracias a un gol de cabeza del argentino Darío Benedetto.
Durante la primera parte, Barcelona SC mostró superioridad y control del juego, mientras Macará buscaba sin claridad el empate.
El segundo tiempo cambió el partido
En la etapa complementaria, los errores defensivos y la falta de concentración pasaron factura al cuadro guayaquileño.
Macará aprovechó el bajón del rival y dio vuelta al marcador con un doblete de Franco Posse (80’ y 90+1’), mientras que Martín Tello selló la remontada en el tiempo añadido (90+5’).
Barcelona SC pierde terreno en la tabla
Con esta derrota, Barcelona SC se mantiene con 15 puntos y deja pasar una oportunidad clave para acercarse a la cima, donde se ubica Universidad Católica con 19 unidades.
El equipo torero deberá corregir errores si quiere seguir en la pelea por el título de la Liga Ecuabet.
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Con información de El Universo