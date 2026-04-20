Muertes por cáncer colorrectal crecen entre este grupo de jóvenes

Investigadores señalan que la obesidad, el sedentarismo, las dietas con alto consumo de carne procesada y los antecedentes familiares podrían influir en el aumento de la tasa de mortalidad.

Las muertes por cáncer colorrectal en adultos jóvenes de Estados Unidos están en aumento, principalmente entre las personas con menor nivel educativo, lo que sugiere que los factores socioeconómicos podrían impulsar esta tendencia, según un nuevo estudio publicado en la revista JAMA Oncology.

Los investigadores de la Sociedad Americana del Cáncer analizaron los datos de más de 101.000 personas de entre 25 y 49 años que fallecieron por esta enfermedad entre 1994 y 2023, y observaron un incremento general en la tasa de mortalidad.

Incremento casi exclusivo

En el periodo estudiado, la tasa anual de muertes por cáncer colorrectal en ese grupo etário pasó aproximadamente de 3 a 4 por cada 100.000 personas. Sin embargo, entre quienes solo contaban con estudios secundarios, el aumento fue de 4 a 5,2 por cada 100.000, mientras que en aquellos que tenían al menos un título universitario se mantuvo estable en 2,7.

El artículo señala que el incremento de las últimas tres décadas ocurrió casi exclusivamente entre personas sin educación universitaria y es la primera investigación nacional que muestra esta relación de forma clara.

Los científicos exponen que el nivel educativo funciona como un indicador de otros problemas, como los ingresos, la calidad de la alimentación, la actividad física y el acceso a la atención médica, más no representa un elemento protector directo frente a la enfermedad.

También indican que las causas del aumento no están completamente claras, aunque factores como la obesidad, el sedentarismo, las dietas con alto consumo de carne procesada y los antecedentes familiares podrían influir.

El cáncer colorrectal representa alrededor del 7 % de las muertes en menores de 50 años, y se ha convertido en el más letal en este grupo de edad, con un aumento anual del 1,1 % desde 2005, según estudios previos.

Con información de RT