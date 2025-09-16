Muere Robert Redford, leyenda de Hollywood, a los 89 años

La estrella de cine y activista ha muerto, según informa el «New York Times». Falleció mientras dormía y aún no se sabe la causa del deceso.

El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció el martes, 16 de septiembre de 2025, a los 89 años de edad, en su residencia en el estado de Utah, según avanzó The New York Times .

Redford murió mientras dormía y no se ha informado de una causa específica de su deceso, según un comunicado de Cindi Berger, jefa ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, citado por el diario.

Activista comprometido

Con su insolente belleza, Robert Redford encarnaba una cierta cara de Estados Unidos : ecologista, comprometida, independiente y próspero.

El galán de pelo despeinado y pecoso hizo su gran debut junto a Paul Newman como el delincuente simpático en el western «Butch Cassidy y el niño» (1969).

Además, actuó en otros grandes clásicos como «El golpe» (1973) y «Todos los hombres del presidente» (1976). Después de 20 años como actor, continuó en el cine detrás de la cámara, convirtiéndose en director ganador del Óscar y cofundador del festival emblemático de Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

Activista ambiental comprometido, Redford también luchó para preservar el paisaje natural y los recursos de Utah, donde vivía.

Etiqueta de guapo

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, era hijo de un contador de una importante empresa petrolera. Redford fue en su juventud una estrella del béisbol universitario, lo que le permitió obtener una beca en la Universidad de Colorado.

Sin embargo, pronto abandonó el deporte y se empleó en los campos petrolíferos de California para costearse un viaje a Europa. De regreso a Estados Unidos se inscribió en la American Academy of Dramatic Arty y en 1962 logró su primer papel en la película ‘War Hunt’, de Denis Sanders.

Desde su primera aparición televisiva, con 24 años, Redford luchó sin descanso para quitarse la etiqueta de ‘guapo’ a través de un trabajo serio y comprometido como actor y director, pero la adoración por su belleza lo acompañó hasta el final.

Confirmado.net – DW