Ciudad china de Hangzhou acogerá el V Congreso Mundial de Reservas de Biosfera en septiembre  

BEIJING, El V Congreso Mundial de Reservas de Biosfera se celebrará en Hangzhou, capital de la provincia oriental china de Zhejiang, del 22 al 25 de septiembre, anunció la Academia de Ciencias de China.

Este será el primer congreso que se celebra en Asia, declaró He Hongping, vicepresidente de la academia, en una rueda de prensa organizada hoy martes por la Oficina de Información del Consejo de Estado, el gabinete chino.

La reunión congregará a unos 4.000 delegados de más de 150 países y regiones. Señaló que China aprovechará el evento para absorber la experiencia global en gobernanza ecológica, profundizar la cooperación científica internacional y buscar avances en la conservación de la biodiversidad y la gestión ambiental.

Como parte del congreso, está programada la publicación de un plan de acción de Hangzhou, que guiará el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB, por sus siglas en inglés) de la UNESCO durante la próxima década.

La UNESCO lanzó el Programa MAB en 1971 para promover la gestión sostenible de la biodiversidad y las interacciones entre el ser humano y la naturaleza, operando a través de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, que incluye 759 reservas en 136 países.

Aproximadamente cada diez años, la UNESCO convoca el Congreso Mundial de Reservas de Biosfera para evaluar el progreso, compartir experiencias y establecer direcciones futuras para el Programa MAB.

El último evento de este tipo se celebró en Lima, Perú, en 2016, donde se adoptó el Plan de Acción de Lima (2016-2025).

Con información de Xinhua