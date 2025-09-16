Conaie exige la derogatoria inmediata del Decreto Ejecutivo 126, que elimina el subsidio al diésel, y convoca a una asamblea extraordinaria

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, convocó a una asamblea extraordinaria del movimiento indígena para este jueves, 18 de septiembre, a partir de las 10:00.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exige al gobierno de Daniel Noboa la derogatoria inmediata del Decreto Ejecutivo n.º 126, respecto a la eliminación del subsidio al diésel, y convocó para este jueves, 18 de septiembre, a una asamblea extraordinaria para la toma de decisiones.

Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Foto: API

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, desde Cuenca llamó a la unidad de toda la organización indígena y señaló que la eliminación del subsidio afecta a los más pobres del país.

Agregó que el presidente Noboa acaba de mentirle al Ecuador, porque durante la campaña electoral afirmó que no eliminaría el subsidio al diésel.

Vargas convocó a una asamblea extraordinaria de la Conaie para este jueves, 18 de septiembre, a partir de las 10:00 con todas las estructuras organizativas de la Conaie para que tomen decisiones frente a la situación crítica del país.

El dirigente indígena sostuvo que la Conaie plantea asambleas permanentes y territoriales de las organizaciones para rechazar la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio.

La dirigencia de la Conaie y de Pachakutik se congregó en la ciudad de Cuenca este martes, 16 de septiembre, para acompañar en la marcha por la defensa del agua frente a la minería.

Vargas llamó a la unidad nacional a las comunas, comunidades, federaciones, organizaciones y nacionalidades de toda la estructura del movimiento indígena.

“Exigimos al gobierno nacional de Daniel Noboa la derogatoria inmediata del decreto 126, que perjudica al sector empobrecido… al pueblo ecuatoriano”, señaló Vargas, quien estuvo acompañado del coordinador nacional de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi.

En una transmisión desde Cuenca expresó que la Conaie apoya a todos quienes se encuentran movilizados en el territorio nacional. “Porque sabemos que con esto de quitar el subsidio al diésel perjudica, nos quita más de 1.100 millones en dólares, que ha sido una política pública de todos los gobiernos de turno que han venido respetando”, manifestó.

Dirigiéndose al presidente Noboa, Vargas señaló: “Usted cuando fue candidato dijo que estos puntos que acabo de mencionar no se iban a tocar, pero hoy acaba de mentirle usted al pueblo ecuatoriano”.

El dirigente indígena convocó a una asamblea extraordinaria para este jueves, 18 de septiembre, a partir de las 10:00 con todas las estructuras organizativas de la Conaie, tanto de la Costa como de la Sierra y la Amazonía, para que las bases tomen decisiones ante esta situación crítica que atraviesa el país.

Como Conaie, ellos plantean asambleas permanentes, asambleas territoriales de las organizaciones para poder rechazar rotundamente “este atropello a los derechos del pueblo ecuatoriano”, concluyó. (I)

Confirmado.net-El Universo