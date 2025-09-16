Urgente!

Investigadores de la ONU dicen que Israel comete "genocidio"
September 16, 2025

Investigadores de la ONU dicen que Israel comete "genocidio"

Investigadores de Naciones Unidas acusan a Israel de cometer un «genocidio» en Gaza con el objetivo de «destruir a los palestinos» que viven ahí. 

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU (COI, por sus siglas en inglés), que no habla en nombre del organismo mundial y ha sido objeto de duras críticas de Israel , afirma que «se está produciendo un genocidio en Gaza » y que «la responsabilidad recae en el Estado de Israel».

Así lo asegura Navi Pillay, jefa de la comisión y una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito, quien además presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda.

La Comisión, encargada de investigar la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, acaba de publicar su último informe casi dos años después de que estallara la guerra en Gaza, que comenzó tras el ataque contra Israel de Hamás, organización considerada terrorista por varios países, el 7 de octubre de 2023 en Israel.

Israel niega las acusaciones

Por su parte, el Gobierno israelí ha tachado de «falso» el informe, publicado el martes 16 de septiembre de 2025. Un comunicado enviado por el Ministerio de Exteriores asegura que se basa en «falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros».

El texto oficial prosigue diciendo que quienes lo han elaborado «actúan como representantes de Hamás » y son «conocidos por sus posturas abiertamente antisemitas». «Israel rechaza categóricamente este informe distorsionado y falso y exige la solución inmediata de esta Comisión de Investigación», añade Exteriores israelí.

Con información de Agencia DW

