Grupo de industria automotriz de China pide colaboración global en innovación tecnológica y cadenas industriales

BEIJING, El grupo de la industria automotriz de China hizo un llamado a los fabricantes de automóviles nacionales e internacionales para que mejoren la colaboración en innovación tecnológica y cadenas industriales.

La CAAM pide cooperación internacional en electrificación y movilidad inteligente, y aboga por un mercado automotor justo y no discriminatorio. Foto: Internet

En un comunicado emitido hoy martes, la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China (CAAM, siglas en inglés) destacó la necesidad de un entorno de mercado internacional «abierto, justo y no discriminatorio» para apoyar el progreso tecnológico y el desarrollo sostenible en el sector automotor.

La CAAM instó a las empresas a fortalecer la cooperación en electrificación y movilidad inteligente para garantizar un desarrollo ecológico, seguro y de alta calidad de la industria automotriz global.

El grupo industrial también se comprometió a «apoyar y cooperar activamente con las investigaciones de las autoridades competentes», reafirmando su compromiso con la defensa del comercio justo y los derechos e intereses legítimos de la industria.

La declaración se produjo después de que el Ministerio de Comercio de China anunciara el sábado que había iniciado una investigación antidumping sobre las importaciones de ciertos chips IC analógicos procedentes de Estados Unidos.

Ese mismo día, el ministerio también anunció el inicio de una investigación antidiscriminatoria sobre las medidas estadounidenses pertinentes dirigidas al sector de los circuitos integrados de China.

Con información de Xinhua