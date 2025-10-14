Milei antes de su cita con Trump: «Nos van a salir dólares por las orejas” 

Los mandatarios se verán el martes en la Casa Blanca.

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este lunes que al país sudamericano le espera un «futuro maravilloso» gracias a la ayuda financiera de EE.UU. y a la explotación de los sectores minero, de energía y agropecuario.

Javier Milei, presidente de Argentina.Tomas Cuesta / Gettyimages.ru

«Eso lo que va a hacer es que a usted le va a generar una avalancha de dólares. Nos van a salir los dólares hasta por las orejas», afirmó el mandatario en una entrevista radial que ofreció cuando estaba a punto de partir rumbo a Washington, en donde el martes será recibido por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

«La contracara de eso es que cuando tenga todo esos dólares se va a expandir fuertemente el sector servicios, es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios de Argentina se van a disparar fuertemente. Estamos frente a un futuro maravilloso, pero hay que tomar la decisión de seguir adelante, estamos en el punto bisagra», aseguró.

Milei se reunirá con Trump en la Casa Blanca y se prevé que ambos jefes de Estado confirmarán los alcances del histórico auxilio financiero anunciado por EE.UU. y que en principio incluye un ‘swap’ (línea de crédito) por 20.000 millones de dólares.

«Tenemos una agenda con múltiples temas (con Trump), desde el primer día decidimos ser un aliado de Estados Unidos y de Israel y obramos en consecuencia. Somos un aliado verdadero, no circunstancial», advirtió Milei al descartar que la intervención de otro país en las políticas económicas ponga en riesgo la soberanía argentina.

Por el contrario, aseguró, el respaldo de Trump permitirá que haya «un aumento fenomenal» de los ingresos de los argentinos. «Argentina va a empezar a crecer a tasas del 7, 8 %. En siete años nos pareceremos a España, en 15 a Alemania y en 30 a Estados Unidos», prometio.

Confirmado.net – RT