October 14, 2025

Cómo Incorporar Shilajit en tu Rutina Diaria

  • octubre 14, 2025
  • 3 Min Read

El Shilajit es una resina oscura que se forma en las montañas del Himalaya tras siglos de compresión de minerales y restos vegetales. En la tradición ayurvédica se le conoce como “el conquistador de montañas”, y hoy ha pasado a estar en cápsulas, resinas purificadas y suplementos que atraen a quienes buscan energía, vitalidad y claridad mental.

Lo interesante del Shilajit es que, aunque su origen es ancestral, su incorporación al día a día puede ser muy sencilla. Aquí te contamos cómo hacerlo.

Shilajit en resina: la forma más tradicional

La resina de Shilajit es la presentación más pura y cercana a la que se ha usado durante siglos en el Himalaya. Se suele disolver una pequeña cantidad (del tamaño de un grano de arroz) en agua tibia, leche o infusiones calientes.

  • Ideal para quienes disfrutan de los rituales y sabores intensos.
  • Requiere medir la dosis manualmente con una cucharita, lo que puede ser menos práctico si tienes una rutina complicada.
  • Se recomienda evitar bebidas muy frías, ya que la resina se disuelve mejor en líquidos calientes.

Shilajit en cápsulas: la opción moderna y práctica

Para quienes prefieren comodidad, las cápsulas de Shilajit son la alternativa perfecta. Ofrecen una dosis estandarizada, sin necesidad de medir ni lidiar con el sabor fuerte y terroso de la resina.

  • Opción ideal si llevas un estilo de vida dinámico.
  • Te aseguras siempre de consumir la misma cantidad.
  • Fácil de integrar en todo tipo de rutinas, incluso junto con otros suplementos.

Cuándo y cómo tomarlo

El Shilajit suele tomarse una vez al día, normalmente por la mañana, acompañado de un vaso de agua o de una bebida caliente. Algunas personas también lo incluyen en el almuerzo para sentir el “extra” de energía durante la jornada.

Más allá de la hora, lo importante es la constancia: los beneficios del Shilajit se asocian más al uso regular que a una única dosis.

Consejos para integrarlo en tu día a día

  • Energía en las mañanas. Una cápsula junto al desayuno o la resina diluida en agua tibia.
  • Antes de entrenar. Muchas personas lo suman a su rutina fitness para acompañar el rendimiento físico.
  • Ritual nocturno. Si eliges la resina, puedes tomarla con leche tibia como un gesto relajante antes de dormir.

El Shilajit puede sonar misterioso, pero incorporarlo a tu vida diaria no tiene por qué ser complicado. Ya sea en su forma ancestral de resina o en cápsulas modernas, este “tesoro de las montañas” se adapta a diferentes estilos de vida y preferencias.

La clave está en elegir la presentación que mejor se ajuste a ti, mantener la constancia y recordar que, al final, incluso los rituales más antiguos pueden encontrar un lugar en la rutina actual. FIN

