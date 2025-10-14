Urgente!

Convoy llega a Otavalo en Imbabura tras abrir vías cerradas 
Cómo Incorporar Shilajit en tu Rutina Diaria
Milei antes de su cita con Trump: «Nos van a salir dólares por las orejas” 
TEXTO COMPLETO de la declaración de Trump para «una paz y prosperidad duraderas» en Gaza
October 14, 2025

Convoy llega a Otavalo en Imbabura tras abrir vías cerradas 

  • octubre 14, 2025
  • 0
  • 30
  • 2 Min Read

La distribución de productos de primera necesidad empezaría a las 08:30 de este martes. 

Más de tres horas tardó el convoy que lleva artículos de primera necesidad hacia localidades de Imbabura en ir desde Ibarra hacia Otavalo, este martes, 14 de octubre, al cumplirse el día 23 de movilizaciones.

Un convoy con efectivos militares y policiales, llegó a la provincia de Imbabura. Foto: API

Esa provincia se ha convertido en el epicentro de las protestas por el paro del movimiento indígena debido al aumento del precio del diésel.

El convoy llegó la noche de ayer a Ibarra y aproximadamente a las 03:00 de este martes, 14 de octubre, salió de Ibarra y tras sortear varios cierres viales llegó a la ciudad de Otavalo pasadas las 06:00.

El convoy, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, transporta víveres, medicinas, gas, insumos para la producción y otros de primera necesidad destinados a la población afectada por los recientes bloqueos de las vías.

El recorrido cuenta con la participación de autoridades nacionales, organismos de derechos humanos, la Fiscalía y otros organismos.

En el trayecto por la carretera E-35 se observó que hay muchos obstáculos como árboles, piedras, llantas quemadas, montículos de tierra, vehículos incinerados o destruidos.

También hubo la presencia de manifestantes que han respondido al paso de la caravana con piedras y otros objetos.

Para poder avanzar hacia Otavalo, miembros de la fuerza pública, utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a quienes realizan protestas, en puntos estratégicos como Cotacachi o Atuntaqui.

A las 08:30 empezaría la distribución de los artículos de primera necesidad hacia la población. (I)

Confirmado.net – El Universo

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020