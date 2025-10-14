Convoy llega a Otavalo en Imbabura tras abrir vías cerradas 

La distribución de productos de primera necesidad empezaría a las 08:30 de este martes.

Más de tres horas tardó el convoy que lleva artículos de primera necesidad hacia localidades de Imbabura en ir desde Ibarra hacia Otavalo, este martes, 14 de octubre, al cumplirse el día 23 de movilizaciones.

Un convoy con efectivos militares y policiales, llegó a la provincia de Imbabura. Foto: API

Esa provincia se ha convertido en el epicentro de las protestas por el paro del movimiento indígena debido al aumento del precio del diésel.

El convoy llegó la noche de ayer a Ibarra y aproximadamente a las 03:00 de este martes, 14 de octubre, salió de Ibarra y tras sortear varios cierres viales llegó a la ciudad de Otavalo pasadas las 06:00.

El convoy, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, transporta víveres, medicinas, gas, insumos para la producción y otros de primera necesidad destinados a la población afectada por los recientes bloqueos de las vías.

El recorrido cuenta con la participación de autoridades nacionales, organismos de derechos humanos, la Fiscalía y otros organismos.

En el trayecto por la carretera E-35 se observó que hay muchos obstáculos como árboles, piedras, llantas quemadas, montículos de tierra, vehículos incinerados o destruidos.

También hubo la presencia de manifestantes que han respondido al paso de la caravana con piedras y otros objetos.

Para poder avanzar hacia Otavalo, miembros de la fuerza pública, utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a quienes realizan protestas, en puntos estratégicos como Cotacachi o Atuntaqui.

A las 08:30 empezaría la distribución de los artículos de primera necesidad hacia la población. (I)

