Israel entrega 45 cuerpos de palestinos a Gaza 

Israel entregó 45 cadáveres de palestinos que estaban en manos de las fuerzas israelíes, como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás, confirman fuentes hospitalarias gazatíes.

Fuentes del hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza , a donde llegaron los restos humanos de 45 palestinos devueltos por Israel a través de la Cruz Roja , confirmaron la información a varias agencias de prensa.

Se trata de la primera entrega de cadáveres por parte de Israel dentro del acuerdo establecido entre las dos partes, por el que Hamás debe entregar los restos de los 28 rehenes fallecidos cautivos en Gaza, de los que ha entregado, hasta el momento, cuatro.

Varios medios palestinos informaron sobre la entrega de estos 45 cuerpos y publicaron imágenes cerca del hospital Nasser que muestran varios vehículos y personal de Cruz Roja al que fueron entregados los restos humanos.

El Ministerio de Sanidad de Gaza anunció este martes la disponibilidad de sus equipos médicos para recibir los cuerpos de los palestinos que serán entregados por parte de Israel y añadió que la entrega se realizará «conforme a los procedimientos y protocolos médicos adoptados para estos casos».

Intercambio de rehenes, prisioneros y cadáveres entre Israel y Hamás

Con la entrada en vigor del cese el fuego, Hamás, considerada una organización terrorista por Israel, EE.UU. UU., la UE y otros países, liberó este lunes a los 20 rehenes israelíes que quedaban vivos en la Franja de Gaza y comenzó con la entrega de los restos mortales de aquellos que murieron. Entregó 4 de los 28 cuerpos de rehenes sin vida que deben ser devueltos a Israel.

Frustradas, las familias de los rehenes por devolver han pedido a Israel que suspenda el alto al fuego, si no reciben los cuerpos restantes .

Mientras tanto, el Servicio de Prisiones de Israel anunció que había completado la liberación del total de 1.968 presos palestinos previstos para ayer lunes por el acuerdo de intercambio de rehenes.

Confirmado.net – DW