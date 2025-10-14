Michael Hoyos y la eliminación de Independiente del Valle de la Copa Ecuador: ‘Hay que recuperarse de este golpe’ 

El atacante lamentó lo ocurrido en el partido ante la Universidad Católica.

La noche del lunes, Independiente del Valle cayó por 2-1, en el estadio Banco Guayaquil, ante Universidad Católica, lo que lo dejó fuera en los cuartos de final de la Copa Ecuador.

Los rayados, de gran campaña en este 2025, tenían la expectativa de pelear por el título del certamen antes mencionado, y ahora les queda el objetivo de llegar a la final de la Copa Sudamericana y conquistar la Liga Ecuabet, la cual tienen una amplia ventaja sobre sus escoltas.

Al final del compromiso, Michael Hoyos, delantero de los de Sangolquí no ocultó su decepción por la derrota ante los camaratas.

“Nos enfrentamos a un gran rival, creo que hicimos un gran partido, creo que hasta el gol nuestro veníamos dominando, tuvimos para hacer el segundo”, dijo.

“Un despiste, un error, llegó el 1-1 y luego el segundo, fueron 15, 20 minutos donde nos dejamos estar y ellos hicieron los goles. Después fuimos con todo, pero no alcanzó”, añadió.

Y continuó: “Hay que recuperarse rápido de este golpe, porque esto es fútbol, esto sigue y no hay otra cosa que se pueda hacer y hay que reponernos”. (D)

Confirmado.net – El Universo