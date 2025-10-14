China y la OMPI entregan premios a patentes destacadas 

DALIAN, La Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (ANPICh) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) entregaron el lunes galardones a innovadores chinos por patentes sobresalientes.

La OMPI y la ANPICh otorgaron premios a 40 innovaciones chinas en tecnología, salud y sostenibilidad. Las patentes galardonadas generaron más de 81.700 millones de dólares en ingresos.Foto: Internet

Una ceremonia para presentar a los ganadores el 25º Premio OMPI-ANPICh para Invención Patentada y Diseño Industrial Destacados de China se llevó a cabo en la ciudad de Dalian, en la provincia nororiental de Liaoning.

Un total de 30 invenciones y modelos de utilidad, así como diez diseños industriales, recibieron premios de oro, el máximo honor que se entrega en el país asiático para reconocer la importancia de una patente.

La ANPICh y la OMPI seleccionaron estas 40 patentes de un total de 2.900 candidaturas nominadas por varios departamentos gubernamentales, asociaciones industriales nacionales y académicos.

Las innovaciones ganadoras abarcan áreas clave, como avances tecnológicos cruciales, fabricación de alta gama, iniciativas ecológicas y bajas en carbono, desarrollo de vacunas y ciencias de la vida y salud, e incluyen una tecnología avanzada de producción de vidrio, un método de procesamiento de transacciones de bases de datos y vehículos aéreos no tripulados.

Entre los galardonados se encuentran el gigante tecnológico Tencent, el pionero chino de vehículos de nueva energía BYD y la Universidad de Tecnología de Dalian.

De acuerdo con la ANPICh, los ingresos acumulados por ventas de estos 40 productos patentados han superado los 580.000 millones de yuanes (81.700 millones de dólares) hasta la fecha.

Shen Changyu, director de la ANPICh, dijo que la transformación y utilización de patentes son impulsores cruciales para materializar el desarrollo impulsado por la innovación, al servir como puentes en la conversión de los resultados de investigación innovadores en fuerzas productivas reales.

«La travesía de la propiedad intelectual en China es la travesía del desarrollo moderno de China», dijo el director general de la OMPI, Daren Tang, en un discurso durante la ceremonia.

Tang también felicitó a China por entrar este año en el grupo de los diez principales países del Índice Mundial de Innovación de la OMPI, y por ocupar el puesto más alto entre las economías de ingresos medianos altos.

