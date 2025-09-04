México y EE.UU. se asocian contra la inmigración y el narcotráfico

Reciprocidad y respeto por la soberanía de ambos países es parte de lo acordado en el encuentro que sostuvo la presidenta Sheinbaum con el secretario de Estado Marco Rubio.

México y EE.UU. anunciaron este miércoles (03.09.2025) el establecimiento de un «grupo de alto nivel» para dar seguimiento a su coordinación bilateral en materia de seguridad, centrada en combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal.

El anuncio lo realizó el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, antes de la rueda de prensa conjunta con su homólogo estadounidense, Marco Rubio , quien se encuentra en México.

«Los dos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países», afirmó De la Fuente. El canciller leyó un comunicado conjunto en el inicio de la comparecencia, celebrado en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Según lo acordado, el grupo dará seguimiento a » medidas para contrarrestar a los carteles , fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas».

Cooperación bilateral

El canciller mexicano subrayó que esta cooperación bilateral se basa «en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua».

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha venido destacando estos cuatro principios acordados en febrero, después que este verano el presidente estadounidense, Donald Trump , diera orden militar al ejército de combatir a grupos vinculados al narcotráfico , desatando especulaciones sobre posibles intervenciones en suelo mexicano .

En el marco de la visita a México del secretario de Estado Marco Rubio, Estados Unidos se comprometió a respetar la soberanía de México en la lucha antidrogas, pero advirtió que está determinado a seguir atacando a los carteles como asegura que hizo contra una embarcación proveniente de Venezuela. Este compromiso, despeja por ahora temores sobre una acción militar de Estados Unidos en territorio mexicano.

La cooperación con México en materia de seguridad «respeta la integridad (territorial), la soberanía de ambos países», dijo Rubio en una conferencia de prensa tras reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum .

