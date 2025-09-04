El sismo de Afganistán dejó más de 2.200 muertos

El terremoto que golpeó el domingo el este de Afganistán dejó más de 2.200 muertos, informó los talibanes, y habría casi 4.000 heridos.

Más de 2.200 personas murieron en el terremoto de magnitud 6 que golpeó en la noche del domingo el este de Afganistán , informó este jueves (4.09.2025) el Gobierno de los talibanes en un balance actualizado.

Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del Gobierno, declaró en X que de los 2.217 muertos y casi 4.000 heridos, la mayoría de las víctimas se concentran en la provincia de Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, e informó que continúan las operaciones de rescate.

Nuevo terremoto de 4,7 afecta al este de Afganistán

Un terremoto de magnitud 4,7 afectó este jueves al este de Afganistán. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) informó el nuevo sismo, de magnitud 4,7, que se produjo trece kilómetros al noreste de la ciudad de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, a las 10:40 horas (6:10 GMT), y una profundidad de solo 10 kilómetros.

El terremoto sigue a otros que han tenido lugar en los últimos días después del principal terremoto, de 6.0 en la escala de Richter, que se produjo el domingo por la noche. Los talibanes han admitido que aún no pueden ofrecer una cifra consolidada, porque continúan buscando bajo los escombros.

Las operaciones de rescate en la provincia de Kunar y en las regiones vecinas, fronterizas con Pakistán, continúan este jueves por cuarto día consecutivo, aunque las esperanzas de encontrar supervivientes bajo los escombros son prácticamente nulas y la prioridad de las autoridades en este momento es la llegada de ayuda humanitaria para las personas que han perdido sus hogares.

La llegada de la asistencia por vía terrestre a la zona cero se ha visto muy dificultada en los últimos días por el bloqueo de las carreteras tras el terremoto.

La respuesta de algunos países, organizaciones humanitarias y agencias internacionales ha comenzado a llegar a la zona mediante puentes aéreos y convoyes terrestres.

