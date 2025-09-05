China decide imponer medidas antievasión a ciertas importaciones de fibra óptica de Estados Unidos.

BEIJING, El Ministerio de Comercio de China anunció hoy jueves que decidió imponer medidas antievasión a ciertas importaciones de fibra óptica procedentes de Estados Unidos, las cuales entrarán en vigor a partir del mismo jueves.

La decisión se produce tras la primera investigación antievasión del país asiático, lanzada el 4 de marzo a solicitud de una empresa nacional, declaró un portavoz de la cartera.

El vocero agregó que la investigación se realizó de conformidad con las leyes y regulaciones pertinentes, con procedimientos abiertos y transparentes que salvaguardaron plenamente los derechos de todas las partes.

La investigación consideró que los exportadores estadounidenses evadieron las medidas «antidumping» de China sobre la fibra óptica monomodo de dispersión sin desplazamiento mediante el envío al mercado chino de productos de fibra óptica monomodo con corte desplazado.

En consecuencia, los derechos «antidumping» actuales sobre la fibra óptica monomodo de dispersión sin desplazamiento se aplicarán ahora también a los productos de fibra óptica monomodo con corte desplazado, informó el ministerio.

Con información de Xinhua