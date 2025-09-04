Moscú: Difunden el ‘fake’ sobre el fallo del GPS en el avión de Von der Leyen para desviar la atención de la cumbre de la OCS 

La noticia falsa fue inventada en medio de «la exitosa reunión de los jefes de Estados miembros de la OCS y los impresionantes logros de la organización, que representa a más de la mitad de la población mundial», dijo la vocera de la Cancillería rusa.

La noticia falsa sobre el fallo del GPS en el avión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue inventada y difundida para desviar la atención de la exitosa cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der LeyenRainer Jensen / Gettyimages.ru

«Lo que hemos visto en la prensa occidental, lo que hemos oído de los representantes de Ursula von der Leyen, no es una simple mentira, como a veces les ocurre, con una parte de verdad o una mezcla de verdad a medias y de mentira. Es una noticia falsa al 100 %«, dijo la vocera durante una rueda de prensa.

En ese contexto, Zajárova precisó que la información falsa fue difundida en medio de «la exitosa reunión de los jefes de Estados miembros de la OCS, los impresionantes logros de la organización, que representa a más de la mitad de la población mundial».

«Estoy segura de que todo esto era necesario para desviar la atención y distraerla de los acontecimientos reales«, indicó.

Europa acusa a Rusia

Previamente, Financial Times reportó que el piloto del avión de Von der Leyen se vio obligado a utilizar mapas en papel para aterrizar en el aeropuerto de la ciudad búlgara de Plovdiv debido a un fallo en los servicios de navegación GPS en la zona.

La portavoz de la Comisión Europea, Arianna Podesta, también afirmó que el avión sufrió un bloqueo de señales del GPS, agregando que las autoridades búlgaras sospechan que el incidente se produjo «debido a la flagrante injerencia de Rusia».

«Información incorrecta»

Por su parte, desde Moscú subrayaron que Rusia no tiene nada que ver con la supuesta falla de navegación de la aeronave. «Su información es incorrecta», declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, al comentar el artículo de Financial Times.

Además, el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24 refutó las acusaciones de que el avión de Von der Leyen hubiera sido objeto de interferencias en la señal de GPS.

Con información de Agencia RT