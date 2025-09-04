Urgente!

September 4, 2025

China presenta plan de acción para impulsar el crecimiento de fabricación de equipos de información electrónica

  • septiembre 4, 2025
  • 0
  • 178
  • 2 Min Read

BEIJING, China ha puesto en marcha un plan de acción para estabilizar el crecimiento de la industria de fabricación de equipos de información electrónica entre 2025 y 2026.

China presenta plan para modernizar su industria de equipos electrónicos, con metas de crecimiento del 7% anual y foco en tecnología inteligente y ecológica. Foto: Internet

Según el plan, publicado por el Ministerio de Industria y Tecnología Informática y la Administración Estatal de Regulación del Mercado, se espera que la tasa media de crecimiento de valor añadido en las industrias de fabricación de computadoras, equipos de comunicación y otros equipos electrónicos, se sitúe en torno al 7 por ciento entre 2025 y 2026.

Si se incluyen sectores relacionados, como la fabricación de las baterías de litio, y de los equipos fotovoltaicos y sus componentes, se prevé que la tasa media de crecimiento anual de los ingresos de dicha industria supere el 5 por ciento, según el documento.

El mismo hace hincapié en la renovación de equipos en esta industria, así como en la construcción de grandes proyectos.

Su objetivo es aprovechar el papel impulsor de estos proyectos para elevar la industria a un nivel más avanzado, inteligente y ecológico.

El plan instala a construir bases industriales de información electrónica que sean líderes a nivel internacional, como también agrupaciones especializadas dirigidas a las pequeñas empresas.

Confirmado.net – Xinhua

