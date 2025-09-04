Los cambios de hábito que pueden reducir un 70 % el riesgo de muerte prematura 

Un estudio detalló que hasta los pequeños cambios en el sueño, la actividad física y la alimentación pueden alargar la vida.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Sídney (Australia) mostró cómo pequeños cambios de hábito relacionados con el sueño, la actividad física y la dieta pueden contribuir a reducir el riesgo de muerte prematura.

El equipo analizó datos obtenidos de 59.078 personas, con una edad promedio de 64 años, que utilizaron durante una semana dispositivos para rastrear su nivel de actividad y también proporcionaron datos sobre sus dietas. Pese a recibir la información sobre sueño, movimiento y dieta de unos pocos días, los científicos hicieron un seguimiento durante una media de 8 años para evaluar cómo sus hábitos básicos se relacionaban con su riesgo de muerte a largo plazo. En ese período, se produjeron 2.458 decesos.

Por un lado, al evaluar la dieta, dividieron y otorgaron una puntuación a quienes, por un lado, seguían una rutina alimentaria saludable, con vegetales, frutas, pescados, entre otros productos, y a los que, por otro lado, optaban por granos refinados, carnes y bebidas azucaradas.

Mejoras por categoría

Los participantes del estudio fueron agrupados en base a hábitos combinados de sueño, actividad física y dieta para evaluar cómo influyen estos aspectos en el riesgo de muerte. Los investigadores establecieron tres categorías. La primera, tomada como base, incluía menos de 6,5 horas de sueño, hasta 20 minutos de actividad física moderada o intensa y una puntuación de la dieta menor a 45.

La segunda categoría, definida como moderada, extendía a entre 7,2 y 8 las horas de sueño, tenía de 42 a 103 minutos de actividad física y una dieta de 57,5 a 72,5 puntos. La tercera, y más alta en cuanto a los cuidados, contaba con más de 8 horas de sueño, más de 100 minutos de actividad y más de 72,5 puntos en la dieta. En estas, el riesgo de muerte prematura se reducía un 64 % en el nivel moderado y 70 % en el más alto.

Incluso pequeños cambios, como agregar solamente 15 minutos de sueño, sumar 1,6 minutos de actividad y mejorar la dieta eliminando productos azucarados o procesados, estaban asociados con una reducción de la probabilidad de muerte en un 50 %.

Por lo tanto, el estudio concluye que aunque sean ínfimas las modificaciones en los hábitos, la esperanza de vida aumenta; mientras que cuanto más importantes sean los cambios que se realicen, mayores serán los beneficios.

Confirmado.net – RT