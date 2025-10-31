México: Sheinbaum rechaza sanciones de EE.UU. aereas aéreas 

El gobierno estadounidense canceló 13 rutas de aerolíneas hacia su territorio, lo cual, según la mandataria mexicana, no tiene ningún fundamento.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , rechazó este miércoles (29.10.2025) la decisión de Washington de cancelar varias rutas de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos, en represalia por supuestas afectaciones a vuelos estadounidenses.

La medida estadounidense afecta a las principales empresas del sector como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. (Imagen de archivo 02.08.2011)Imagen: picture alliance/dpa

Estados Unidos canceló el martes 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia su territorio, lo que afecta a las principales empresas del sector: Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús.

Según el Departamento de Transporte estadounidense, las autoridades mexicanas incurrieron en prácticas anticompetitivas al reducir las franjas horarias de vuelo de las aerolíneas de su país y obligarlas a mover sus operaciones de carga hacia una terminal a las afueras de Ciudad de México.

«No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte», dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

Sheinbaum gestiona reunión con autoridades de EE.UU.

El gobierno de Sheinbaum defendió la estrategia aeroportuaria de México al señalar que el envío de operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), construido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se realizó para evitar riesgos para los usuarios y garantizar espacios mínimos de servicios.

«Todas las empresas que se fueron al AIFA están felices (…), tienen más espacio, hay más seguridad a la salida de los contenedores, no hay un solo reclamo de ninguna empresa», afirmó el jefe de Estado.

Sheinbaum dijo que pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente que coordinara una reunión con autoridades estadounidenses para revisar si la decisión tiene fundamento.

«Desde nuestra perspectiva no tiene ninguna», aseguró.

La discrepancia, que afecta a uno de los mercados aeronáuticos más activos del hemisferio, ocurre en medio de una tensa relación entre el gobierno mexicano y la administración del presidente Donald Trump por temas comerciales, migratorios y de seguridad.

Confirmado.net – DW