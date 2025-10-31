China insta al Gobierno de Paraguay a escuchar llamado de su pueblo y tomar decisión correcta 

BEIJING, China insta al Gobierno paraguayo a escuchar el llamado de su pueblo, enmendar su rumbo lo antes posible y tomar la decisión correcta de reconocer el principio de una sola China y cortar las llamadas «relaciones diplomáticas» con las autoridades de Taiwán, dijo hoy jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun.

Guo hizo estas declaraciones en respuesta a una encuesta realizada este mes en Paraguay, de acuerdo con la cual, casi el 90 por ciento del pueblo paraguayo reconoce la importancia de establecer relaciones diplomáticas con China.

«En los últimos años, hemos escuchado una y otra vez el fuerte llamado de personas de diversos sectores en Paraguay a desarrollar relaciones con China», afirmó Guo en una rueda de prensa regular.

El vocero señaló que la encuesta demuestra una vez más el vivo deseo del pueblo paraguayo por el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Paraguay.

«Queremos subrayar nuevamente que la reunificación de China es imparable», remarcó Guo. El portavoz agregó que mantener las supuestas «relaciones diplomáticas» con las autoridades de Taiwán no sirve a los intereses fundamentales ya largo plazo de Paraguay y su pueblo, y también va en contra del consenso predominante de la comunidad internacional sobre la defensa del principio de una sola China.

«Instamos al Gobierno paraguayo a que escuche el llamado de su pueblo, enmiende su rumbo lo antes posible, se ponga del lado correcto de la historia y tome la decisión correcta de reconocer el principio de una sola China y cortar las llamadas ‘relaciones diplomáticas’ con las autoridades de Taiwán», puntualizó Guo.

Confirmado.net – Xinhua