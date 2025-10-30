Urgente!

Gobierno reduce el IVA al 8 % para Carchi, Imbabura y dos cantones de Pichincha durante el feriado de noviembre 
October 31, 2025

La disminución de la tarifa del impuesto aplicará para servicios definidos como actividades turísticas.

Durante el feriado nacional por el Día de Difuntos, del sábado 1 al martes 4 de noviembre, se disminuirá la tarifa del impuesto al valor agregado (IVA) del 15 % al 8 % en las provincias de Carchi e Imbabura, así como en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha.

La laguna de San Pablo es uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Imbabura. Se encuentra a 15 minutos de Otavalo. Foto: Carlos Granja Medranda

La medida fue dispuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 196, emitido el miércoles 29 de octubre.

La reducción de la tarifa del IVA aplicará en los servicios definidos como actividades turísticas contempladas en el artículo 5 de la Ley de Turismo.

Para beneficiar a los consumidores con la rebaja del impuesto, los locales que presenten servicios relacionados con el turismo deben emitir comprobantes de venta aplicando la tarifa del 8 % del IVA en los días del feriado.

Las provincias y cantones mencionados sufrieron millonarias pérdidas económicas debido al paro promovido por el sector indígena.

En el decreto se indica que “es necesario impulsar la reactivación del sector turístico en las zonas que fueron escenario de protestas, manifestaciones y cierre de vías en el contexto del paro nacional ocurrido en los meses de septiembre y octubre de 2025, fortaleciendo sus actividades económicas directas y secundarias principalmente a nivel local”. (I)

Confirmado.net – El Universo 

