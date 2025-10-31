Lula se pronuncia sobre el megaoperativo policial más letal de Río de Janeiro

El presidente brasileño pidió una acción conjunta de las fuerzas de seguridad para atacar la «columna vertebral» del narcotráfico.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se expresó este miércoles sobre el magaoperativo realizado en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, que dejó un saldo de 132 fallecidos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da SilvaTon Molina / NurPhoto / Gettyimages.ru

El jefe de Estado informó que en la mañana se reunió con sus ministros y ordenó al ministro de Justicia y al director general de la Polícia Federal que viajen a Río de Janeiro para colaborar directamente con el gobernador del estado, Cláudio Castro.

«No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que ataque la columna vertebral del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias», dijo el mandatario en la red social X.

Lula mencionó que esta estrategia fue «exactamente la aplicada en agosto», durante «la mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país», en la que se incautaron redes de drogas, adulteración de combustible y lavado de dinero.

Asimismo, el presidente anunció que con la aprobación de la PEC (Propuesta de Enmienda de la Constitución) de la Seguridad Pública, enviada al Congreso Nacional por su Gobierno, se garantizará que las diferentes fuerzas policiales actúen de forma conjunta en el combate a las facciones criminales.

El jefe de Estado quedó «horrorizado» por el número de muertes en el megaoperativo contra el crimen organizado realizado el martes en Río de Janeiro, reveló el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski.

De acuerdo con el funcionario, el mandatario también estaba «sorprendido» por la falta de información transmitida al Gobierno federal sobre la operación, por parte de las autoridades regionales de Río de Janeiro.

El Gobierno de Brasil se reunió este martes de emergencia en el Palacio de Planalto para tratar el tema. El encuentro, que duró aproximadamente una hora, fue convocado por el vicepresidente Geraldo Alckmin.

