Urgente!

Libro blanco muestra firme determinación de China de fortalecer control de armas y mantener estabilidad estratégica, dice portavoz militar
España reduce un 10% el consumo energético de viviendas en 2020-2023
Fórmula 1/GP Catar.- Fernando Alonso: «Son 24 años de experiencia, me conozco las pistas y sé cómo extraer el máximo»
Uruguay pide reducir tensiones en el Caribe y evitar una guerra en la región
November 30, 2025

México recorta a la mitad la proyección de crecimiento en 2025

  • noviembre 27, 2025
  • 0
  • 4516
  • 3 Min Read

La economía mexicana se contrajo un 0.3% interanual en el tercer trimestre, mientras el gobierno negocia los términos de su intercambio comercial con EE.UU

El banco central de México redujo a la mitad el miércoles (26.11.2025) su expectativa de crecimiento del PIB para este año tras un decepcionante tercer trimestre, en medio de la incierta relación con Estados Unidos , el mayor socio comercial del país.

En su informe trimestral sobre el desempeño de la inflación y la economía, el Banco de México (Banxico, central) recortó de 0,6% a 0,3% su estimación para el crecimiento del PIB este año.

El retroceso registrado entre julio y septiembre «representó una debilidad de la economía mexicana mayor a la previamente anticipada», indicó la institución en el documento.

Esto condujo «a que la expectativa de expansión del PIB para 2025 en su conjunto se ajuste de 0,6% (…) a 0,3%», agregó Banxico.

La economía de México, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, se contrajo 0,3% interanual en el tercer trimestre, mientras el gobierno negocia los términos de su intercambio de mercancías con Estados Unidos, destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas.

El trimestre estuvo marcado por un magro desempeño del sector industrial, que incluye a las vitales manufacturas que envía al mercado de Estados Unidos, su socio en el acuerdo comercial T-MEC, que también integra Canadá.

El pacto se ha visto afectado por la ofensiva proteccionista global lanzada desde inicios de año por el presidente estadounidense, Donald Trump, que en el caso mexicano se ha convertido en aranceles sobre exportaciones clave como las de la industria automotriz y la siderúrgica.

«El cambio de orientación en la política económica de nuestro principal socio comercial podría incidir en el ritmo de expansión de su economía y derivar en una menor demanda externa para México, con afectaciones cuya magnitud, duración y temporalidad siguen siendo inciertas», advirtió el Banco de México en su informe.

El gobierno de Claudia Sheinbaum logró desactivar la amenaza de nuevos impuestos de Estados Unidos, que estaban previstos para entrar en vigor el pasado 1 de noviembre, mientras su equipo continúa en negociaciones con Washington.

En 2026 se hará una revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Mundo Empresas

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Titulares Opinión

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Titulares Ecuador

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024