LONDRES, China inició una misión permanente ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y se realizó anoche una recepción con motivo de la inauguración en la embajada china en Reino Unido.

“China inauguró su misión permanente ante la OMI en Londres, reafirmando su apoyo al multilateralismo y su voluntad de fortalecer la cooperación en gobernanza marítima, seguridad y cadenas de suministro globales.”Foto: Internet-El Foro Económico Mundial

Zheng Zeguang, embajador chino ante Reino Unido y representante permanente de China ante la OMI, y Li Yang, viceministro de Transporte y líder de la delegación china en la 34ª sesión de la Asamblea de la OMI, organizaron la recepción.

Alrededor de 300 invitados asistieron al evento, incluido el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez; jefes de delegaciones en la Asamblea de la OMI; diplomáticos en Londres; y representantes de varios sectores.

En sus comentarios, Zheng expresó su felicitación por la inauguración de la 34ª sesión y su agradecimiento a Domínguez, la Secretaría de la OMI y otros Estados miembros por su apoyo y cooperación de largo plazo con China.

«El transporte marítimo es un importante vínculo entre China y el resto del mundo», dijo Zheng, quien enfatizó que China defiende con firmeza el sistema internacional con la ONU como núcleo y practica el verdadero multilateralismo, y añadió que el establecimiento de la misión permanente demuestra el firme apoyo de China para la OMI como agencia especializada de la ONU.

Zheng dijo que China está lista para profundizar los intercambios, la coordinación y la cooperación con la Secretaría de la OMI y otros Estados miembros para seguir contribuyendo a la cooperación global en gobernanza marítima ya la seguridad y la resiliencia de las cadenas globales industriales y de suministro.

Además de destacar que el desarrollo de varios sectores en China ha alcanzado nuevas alturas en los últimos cinco años, Zheng enfatizó que China seguirá impulsando su modernización a través del desarrollo de alta calidad, fomentará nuevas fuerzas productivas de calidad con base en las condiciones locales, y perseguirá una apertura de estándares elevados.

Por su parte, Li dijo que China cumplirá sinceramente sus obligaciones conforme a las convenciones internacionales, asumirá sus responsabilidades como potencia y aprovechará al máximo la misión permanente para aumentar la cooperación con otros Estados miembros de la OMI.

China trabajará para construir un sistema de transporte marítimo moderno y contribuirá más al crecimiento económico mundial ya cadenas industriales y de suministro estables, añadió.

Tras felicitar a China por el establecimiento de la misión permanente, Domínguez y otros invitados también elogiaron los avances significativos en el sector marítimo de China y su aportación a la cooperación marítima internacional.

