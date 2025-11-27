‘Es mucho más que el músculo del Chelsea, se ha acostumbrado a marcar golazos’, el elogio de la prensa española para Moisés Caicedo

Hasta la fecha, solo Enzo Fernández, Marc Cucurella y Robert Sánchezsuman más minutos que él en lo que va de curso con el Chelsea.

El del mejor pivote del mundo es un debate abierto, sobre todo cuando pones encima de la mesa nombres como los de Rodri Hernández, Vitinha, Martín Zubimendi,Ryan Gravenberch,Aurélien Tchouameni o Declan Rice. Pero si hay un futbolista que lidera muchas listas, y con razón, ese es Moisés Caicedo.

El Chelsea, en 2023, pagó 133 millones de euros por el que un día fue el fichaje más caro en la historia de la Premier League, este verano relegado a la tercera posición por el Liverpool. Fue un traspaso que no tuvo el impacto inmediato deseado, también culpa del momento que atravesaba el club londinense. Pero una vez el ecuatoriano se reencontró con su mejor versión exhibida en Brighton, hay muy pocos futbolistas que se le asemejen.

Pivote con mayor valor de mercado en la actualidad según Transfermarkt, el único que alcanza los 100M€, Caicedo es mucho más que el músculo del Chelsea. Ningún futbolista presiona, recupera y ofrece el despliegue físico del ecuatoriano. Literalmente, nadie. Es el único centrocampista de las cinco grandes ligas europeas con más de 30 entradas, más de 20 intercepciones, más de 50 recuperaciones de balón y más de 50 duelos ganados. El ‘Claude Makélélé de Enzo Maresca’.

Tal es la importancia del futbolista de 24 años que, en el último triunfo liguero ante el Burnley (0-2), fue la primera vez desde que el italiano entrena al Chelsea que Moisés Caicedo no participó en un partido de Premier League. Pensando en el duelo europeo ante el FC Barcelona, el técnico blue dejó en el banquillo los 90 minutos a Caicedo. Pero que los rivales no se acostumbren. “No lo volveré a hacer, es la última vez”, dijo entre risas Enzo Maresca.

Hasta la fecha, solo Enzo Fernández, Marc Cucurella y Robert Sánchezsuman más minutos que él en lo que va de curso con el Chelsea, y porque estos tres sí jugaron enTurf Moor. En16 encuentrosde la 2025-2026, Caicedo ya ha puesto encuatro ocasionesal servicio de su equipo, para perforar las redes rivales, el cañón que tiene por pierna derecha. Porque además de ser omnipotente y omnipresente, el ecuatoriano se ha acostumbrado a marcar golazos desde fuera del área con tremendos cañonazos. (D)

