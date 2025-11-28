Black Friday de aerolíneas: Hasta 45 % de descuento en vuelos 

Las promociones se activaron este 26 de noviembre y se mantendrán hasta la próxima semana.

Previo al Viernes Negro de este 28 de noviembre, las aerolíneas también presentan sus promociones y descuentos, que en algunos empezaron a partir de este miércoles, 26 de noviembre. Esos son los casos de Latam Airlines, Avianca y JetBlue.

Black Friday Latam es la propuesta de esta aerolínea con la cual ofrece descuentos en rutas nacionales e internacionales, esto es pasajes con hasta el 33 % de descuento, que se aplicará hasta este viernes 28. En todos los casos ya se incluyen las tasas.

En la página web se muestra que un vuelo de ida de Guayaquil a Quito para el 4 de diciembre del 2025 pasa de $ 62 a $ 49,25 por el descuento del 21 %.

Desde Guayaquil a Cuenca para el 8 de diciembre del 2025, la ida baja de $ 58 a $ 42,35 por el descuento del 27 %.

Desde Guayaquil a Baltra (Galápagos) se reduce de $ 271 a $ 218,34 por el descuento del 19 %. La ida el 3 de febrero del 2026 y el retorno el 10 de febrero.

En rutas internacionales, el vuelo de Quito a Santiago de Chile, con salida el 16 de abril del 2026 baja de $ 302 a $ 197,13 por el descuento del 35 %.

Desde Guayaquil a Buenos Aires, con salida el 13 de marzo del 2026, pasa de $ 267 a $ 198,12 por el descuento del 29 %.

En tanto que Avianca propone Black Sale y permite reservar con hasta el 45 % de descuento y comprar hasta mayo del 2026. La promoción concluirá este viernes 28.

Así por ejemplo, desde Quito a Manta por trayecto el valor es de $ 47 por el descuento del 39 %, hacia Guayaquil en $ 53 (descuento 29 %) y a Cuenca en $ 57 (descuento 39 %).

En los rutas internacionales, de Quito a Curazo por trayecto $196 (descuento del 45 %), a Lima $ 200 (descuento del 10 %) y a Bogotá por $ 145 (descuento del 35 %).

Por su parte, la estadounidense JetBlue activó su propuesta JetBlue Vacations, que también es a partir de este miércoles 26 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 5 de diciembre.

Según la aerolínea, la promoción incluye hasta $ 1.000 de rebaja en paquetes que combinan vuelo + hotel y vuelo + crucero. Además, permite reservar paquetes de vuelo + hotel con depósitos iniciales de solo $ 99.

Según el monto gastado, los códigos promocionales son los siguientes:

$ 150 de descuento en compras mínimas de $3.000 – GOSEASON150

$ 250 de descuento en compras mínimas de $4.000 – GOSEASON250

$ 400 de descuento en compras mínimas de $6.000 – GOSEASON400

$1.000 de descuento en compras mínimas de $10.000 – GOSEASON1000

Con cualquier reserva de crucero, de acuerdo con JetBlue, los clientes pueden ganar el doble de Tiles. La promoción está disponible en el siguiente link: https://www.jetbluevacations.com/. (I)

