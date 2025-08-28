Maduro denuncia que EE.UU. rompió el acuerdo regional que prohíbe la presencia de armas nucleares

El presidente venezolano indicó que es la primera vez que amenazan la región con un submarino nuclear y aseguró que no aceptará «el supremacismo de nadie”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que EE. UU. ha violado el Tratado de Tlatelolco (1967) al desplazar un submarino nuclear —el USS Newport News— y otros buques de guerra hacia aguas cercanas a Venezuela, lo que calificó de amenaza inédita para la región.

Desde el Palacio de Miraflores, el mandatario denunció que Washington busca doblegar a su país con fuerza militar, aunque señaló que Venezuela está recibiendo «una impactante solidaridad mundial”.

Maduro indicó que el ingreso del submarino de ataque rápido, junto con un crucero lanzamisiles, representa una «violación del Tratado de Tlatelolco», acuerdo que establece a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares. A su juicio, esto desdibuja el compromiso de desarme y constituye la primera amenaza de este tipo que enfrenta la región, reportó la agencia EFE.

Desde la sede del gobierno en Caracas, el mandatario sostuvo que la presencia de ese sumergible no solo pone en jaque la seguridad regional, sino que revela una estrategia de intimidación por parte de EE.UU. «No aceptamos el supremacismo de nadie», aseveró, condenando la «movilización, utilización y fabricación de armas nucleares» en territorio latinoamericano.

El lunes, la agencia Reuters reveló que EE.UU. habría ordenado el despliegue de barcos adicionales al sur del Caribe, concretamente el crucero Lake Erie y el USS Newport News, en el marco de una operación lanzada por el presidente Donald Trump, supuestamente para hacer frente a los cárteles de la droga latinoamericanos.

