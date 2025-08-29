Urgente!

August 29, 2025

La capacidad de computación inteligente de China ocupa el segundo lugar a nivel mundial 

  agosto 28, 2025
  • 2 Min Read

GUIYANG, La capacidad total de computación inteligente de China ha alcanzado los 780.000 PFlops, lo que la sitúa en el segundo lugar en el mundo, informó hoy jueves Liu Liehong, jefe de la Administración Nacional de Datos.

China se posiciona como la segunda mayor potencia en computación inteligente global, con 780.000 PFlops de capacidad, gracias a su iniciativa «Datos del Este, Computación del Oeste» y la expansión de centros de datos como el de Guizhou. Foto: Internet

Liu dio a conocer estos datos durante la ceremonia de apertura de la Exposición Internacional de la Industria de Macrodatos de China 2025, que se celebra en Guiyang, capital de la provincia de Guizhou, en el suroeste de China.

El país ha seguido acelerando la construcción de infraestructura de datos ya finales de julio de este año había construido 25 nodos urbanos comerciales en todo el país, agregó Liu.

Este progreso deriva de la iniciativa «Datos del Este, Computación del Oeste» de China, que se ha convertido en un proyecto estratégico en el principal diseño de productividad del país, destacó Liu.

Los ocho centros informáticos nacionales de China concentran actualmente más del 60 por ciento de la nueva capacidad informática, con una capacidad informática inteligente que alcanza los 620.000 PFlops, añadió.

Pionera en la iniciativa, Guizhou ha trabajado arduamente para construir un centro informático nacional líder en los últimos años.

En particular, la provincia ha construido con éxito el primer canal de computación de red óptica de 400G del mundo, como se anunció en la ceremonia en Guiyang.

La exposición de tres días, que se extenderá hasta el 30 de agosto, presenta una amplia gama de intercambios y actividades, con más de 16.000 invitados y 375 empresas participantes.

Confirmado.net – Xinhua

