Lula afirma que renunciar al petróleo sería “incoherente” 
November 6, 2025

  • noviembre 5, 2025
«Si acabo con el petróleo, ¿qué voy a usar?», se defendió. «No quiero ser un líder ambientalista», afirmó. En octubre, el gobierno de Lula autorizó a Petrobras a explotar petróleo cerca de la Amazonia.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva rechazó este martes (11.04.2025) asumir el rol de líder ambientalista y recalcó que no sería consecuente de su parte impedir la exploración petrolera cerca de la Amazonia.

El jefe de Estado brasileño fue consultado sobre la licencia que fue otorgada a la petrolera estatal Petrobras para explorar un área considerada vulnerable por los ecologistas , situada a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas.

«Tenemos personas que creen que no deberíamos explorar petróleo en ningún lugar», aseguró, pero «eso es incoherente» y «un acto de irresponsabilidad».

«No quiero ser un líder ambientalista»

«Si acabo con el petróleo, ¿qué voy a usar?», manifestó. «Como jefe de Estado, tengo que ser responsable». «No quiero ser un líder ambientalista», afirmó.

Sin embargo, Lula expresó que «pocos países están tan cerca de renunciar» al petróleo como Brasil , que tiene una matriz eléctrica más de 80% renovable.

«Brasil ya está dando lecciones al mundo», expresó. Sin embargo, confesó que abandonar el petróleo es un proceso y no brindó un plazo específico.

Confirmado.net – DW

