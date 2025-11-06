China establece nueva base de pandas gigantes y expande red de conservación 

CHENGDU, China inauguró una nueva base de pandas gigantes en la provincia de Sichuan, en el suroeste del país, para impulsar la cría de pandas, así como la investigación y la comunicación internacional sobre su famosa especie nativa, ampliando el Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China (CCRCGP, siglas en inglés) a cinco emplazamientos en todo el país.

(251104) — CHENGDU, 4 noviembre, 2025 (Xinhua) — Un panda gigante camina por un recinto en la base de Mianyang del Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China, en la ciudad de Mianyang, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, el 4 de noviembre de 2025. La base de Mianyang del Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China, cuya construcción llevó tres años, entró en funcionamiento de prueba el martes. (Xinhua) (oa) (ah) (ce)

Como parte del amplio impulso en China de la protección del ecosistema y la biodiversidad, la nueva instalación comenzó operaciones a prueba luego de la reubicación hoy de 13 pandas.

La base abarca un área de alrededor de 120 hectáreas en la ciudad de Mianyang en Sichuan. Se planea que sea abierta al público a partir del próximo año, una vez que los animales se hayan asentado en su nuevo ambiente.

«Los pandas están un poco tensos en su nuevo entorno, pero en general se encuentran bien», señaló Huang Zhi, quien dirige las operaciones del equipo de preparación de la base Mianyang.

Para mitigar la transición, la base ha desplegado un equipo experimentado para mantener una estrecha supervisión sobre los pandas.

El cuarto sondeo nacional sobre pandas de China contabilizó 418 pandas gigantes salvajes en Mianyang, lo que representa alrededor del 22,4 por ciento del total del país y la cifra más alta entre las ciudades de nivel de prefectura de China.

Desde la década de 1980, el CCRCGP ha superado retos clave en la cría en cautiverio, aumentando la población de forma constante de apenas seis pandas en 1983 a más de 380 en la actualidad.

Confirmado.net – Xinhua