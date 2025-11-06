Urgente!

Un llamado de China: fortalecer la gobernanza global y construir juntos un futuro compartido para la humanidad.
¿Cuánto deben pagar las empresas de décimo tercero? 
Lula afirma que renunciar al petróleo sería “incoherente” 
China establece nueva base de pandas gigantes y expande red de conservación 
November 6, 2025

¿Cuánto deben pagar las empresas de décimo tercero? 

  • noviembre 6, 2025
  • 0
  • 31
  • 2 Min Read

Cada año los empleadores deben cancelar el décimo tercer sueldo.

El décimo tercer sueldo o bono navideño es un beneficio que reciben los trabajadores en Ecuador que están bajo relación de dependencia. Este rubro es correspondiente a la doceava parte de las remuneraciones que hubiere percibido el trabajador entre el 1 de diciembre del año pasado y el 30 de noviembre del presente.

Foto: Freepik.

La finalidad del bono, implementado en 1962 bajo el mandato de Carlos Julio Arosemena, es aliviar la carga de los trabajadores en la temporada de Navidad.

Cada año los empleadores deben cancelar el décimo tercer sueldo hasta el 24 de diciembre. Sin embargo, este 2025 el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que para fomentar la economía local, el 14 de noviembre se pagará el decimotercer sueldo a los funcionarios públicos.

En el caso del sector privado, tras la invitación del presidente, adelantar o no el pago del beneficio dependerá de cada empresa.

Incluso si no se laboró el año completo, el empleado tiene derecho a recibir un proporcional por el periodo de tiempo que estuvo en la empresa. Desde el 2015 se permite la opción de pagar el decimotercer sueldo en partes o mensualizado, dependiendo de un acuerdo entre el trabajador y el empleador.

¿Cómo se calcula?

En la página del Ministerio de Trabajo está disponible una calculadora para saber el valor que un trabajador va a recibir hasta el próximo mes.

  • Primero, se ingresa a https://calculadoras.trabajo.gob.ec/tercero
  • Segundo, se coloca la remuneración de cada mes. De diciembre a noviembre, en ese orden.
  • Tercero, el valor agregado ya debe contemplar horas suplementarias, extraordinarias o jornada nocturna.
  • Cuarto, se da clic en calcular valores y se tiene el resultado. (I)

Confirmado.net – El Universo

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020