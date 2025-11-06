¿Cuánto deben pagar las empresas de décimo tercero? 

Cada año los empleadores deben cancelar el décimo tercer sueldo.

El décimo tercer sueldo o bono navideño es un beneficio que reciben los trabajadores en Ecuador que están bajo relación de dependencia. Este rubro es correspondiente a la doceava parte de las remuneraciones que hubiere percibido el trabajador entre el 1 de diciembre del año pasado y el 30 de noviembre del presente.

Foto: Freepik.

La finalidad del bono, implementado en 1962 bajo el mandato de Carlos Julio Arosemena, es aliviar la carga de los trabajadores en la temporada de Navidad.

Cada año los empleadores deben cancelar el décimo tercer sueldo hasta el 24 de diciembre. Sin embargo, este 2025 el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que para fomentar la economía local, el 14 de noviembre se pagará el decimotercer sueldo a los funcionarios públicos.

En el caso del sector privado, tras la invitación del presidente, adelantar o no el pago del beneficio dependerá de cada empresa.

Incluso si no se laboró el año completo, el empleado tiene derecho a recibir un proporcional por el periodo de tiempo que estuvo en la empresa. Desde el 2015 se permite la opción de pagar el decimotercer sueldo en partes o mensualizado, dependiendo de un acuerdo entre el trabajador y el empleador.

¿Cómo se calcula?

En la página del Ministerio de Trabajo está disponible una calculadora para saber el valor que un trabajador va a recibir hasta el próximo mes.

Primero, se ingresa a https://calculadoras.trabajo.gob.ec/tercero

Segundo, se coloca la remuneración de cada mes. De diciembre a noviembre, en ese orden.

Tercero, el valor agregado ya debe contemplar horas suplementarias, extraordinarias o jornada nocturna.

Cuarto, se da clic en calcular valores y se tiene el resultado. (I)

Confirmado.net – El Universo