Llegan a Cuba dos barcos con ayuda humanitaria mexicana

Los navíos transportan 814 toneladas de alimentos y artículos de higiene. El Gobierno de Chile también anunció envíos para apoyar “al pueblo de Cuba”.

Dos barcos mexicanos cargados con 814 toneladas de ayuda humanitaria , entre alimentos y otros productos, llegaron este jueves (12.02.2026) al puerto de La Habana , en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos a la isla. Además, el Gobierno de Chile confirmó que también enviará en los próximos días un aporte para enfrentar lo que Santiago calificó como “un drama humanitario”.

Los buques mexicanos Papaloapan e Isla Holbox son navíos de apoyo logístico de la Marina de México y cargan alimentos de primera necesidad, como leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijoles, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum , anunció que habrá un segundo envío.

México indicó que este envío era un símbolo de «solidaridad y ayuda humanitaria» en medio de sus gestiones para apoyar a Cuba una vez que detuvo sus envíos de crudo después de la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazaba con aranceles a los países que suministraban petróleo a la isla. Además, México cuenta con una reserva de 1.500 toneladas de leche y frijoles “pendientes de ser enviados” a la isla.

También Chile

El Gobierno cubano ha agradecido a México su apoyo, mientras Estados Unidos incrementa la presión contra el régimen de La Habana. «Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba», escribió en redes sociales esta semana el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel .

El arribo de los buques se produce mientras México sigue negociando una eventual entrega de petróleo a la isla sin ser sancionado por Estados Unidos. La escasez de combustible tiene una buena parte de la población cubana sin suministro eléctrico.

En tanto, el Gobierno de Chile informó que también enviará ayuda humanitaria a Cuba.

«Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Queremos hacerlo por la vía en que siempre ha trabajado la cancillería: a través de un fondo especial”, dijo en rueda de prensa el canciller chileno, Alberto van Klaveren, quien calificó la situación en la isla caribeña de «drama humanitario».

