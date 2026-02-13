Es oficial: el petróleo ya no es el primer producto de exportación de Ecuador

El camarón tomó su lugar como líder de las exportaciones nacionales al superarlo por $ 1.416 millones, según cifras oficiales.

En 2025 el petróleo dejó de ser el primer producto ecuatoriano de exportación. El camarón lo superó al cerrar el 2025 con $ 8.401 millones en exportaciones y un crecimiento del 20 %, según cifras oficiales.

El Ministerio de Producción y la Federación de Exportadores Ecuatorianos (Fedexpor) anunciaron nuevos récords en las exportaciones.

Las no petroleras llegaron a $ 29.402 millones, que incluyen las ventas del sector minería.

Y las exportaciones no petroleras no mineras alcanzaron $ 25.202 millones.



El detalle de las cifras de comercio exterior se conocerá la próxima semana, pero el Banco Central ya muestra cómo le fue al petróleo en todo el 2025.

De enero a diciembre las exportaciones de petróleo alcanzaron $ 6.985 millones y en derivados fueron $ 764,2 millones adicionales.

Es decir, $ 7.749,2 millones en total, de acuerdo con el informe de cifras mensuales del sector petrolero ecuatoriano del Banco Central del Ecuador (BCE).En el 2024 las exportaciones petroleras llegaron a $ 9.572,3 millones, divididas en $ 8.646,5 millones de crudo y $ 925,7 millones de derivados, de acuerdo con los datos del Ministerio de la Producción.

La producción diaria promedio en 2025 fue de 439.717 barriles diarios. La meta trazada por el Gobierno era de 500.000 barriles diarios.

¿Qué sucedió con el petróleo en 2025?

Para el experto petrolero Freddy Carrión, un factor principal para que Ecuador haya tenido una menor renta por petróleo y caída de exportaciones tuvo relación con la tendencia a la baja del precio del WTI (West Texas Intermediate), que es el mercado referencial con el que se cotiza el petróleo ecuatoriano.

Explicó que en comparación con el año 2024, cuando incluso se tuvieron precios cercanos a los $ 80 por barril, en el 2025 se alcanzó como precio tope $ 75 por barril (en los primeros meses), aunque para el resto de ese año los precios se ubicaron por el orden de entre $ 60, $ 65 o $ 67.

“La reducción en el precio, obviamente, repercute en un menor valor ingresado producto de exportaciones petroleras en este caso”, sostuvo Carrión.

¿A qué se debe esta tendencia a la baja? De acuerdo con el experto, existió una sobreoferta de crudo de los Estados Unidos, que siguieron produciendo petróleo en gran cantidad, principalmente de yacimientos no convencionales.

Asimismo, Carrión señaló que si bien se han tenido guerras en Medio Oriente, en Ucrania, Rusia, el mercado como tal se ha acostumbrado a estos factores geopolíticos y eso incluso no ha permitido que el precio aumente por reducción de oferta.

Entonces, esto ha conllevado que se pueda tener una tendencia a la baja en el precio del crudo WTI.

Eso como primer factor.Otro factor -que identifica Carrión- es interno y tiene que ver con la naturaleza: la erosión del río Coca, que para julio pasado provocó, casi por un mes, una reducción del 80 % de la producción petrolera del país, lo cual conllevó a pérdidas de más de $ 100 millones.

“Solamente en ese mes porque, como mencioné, se tuvo una reducción del 80 % de la producción de petróleo, porque muchos pozos fueron apagados, justamente para evitar que el petróleo pueda tener fuga cuando era transportado por el SOTE -Sistema de Oleoducto Transecuatoriano- tanto como por el OCP -Oleoducto de Crudos Pesados-, porque la erosión afectó los principales oleoductos por los que se transporta el crudo ecuatoriano desde el Oriente hasta la terminal de Baluarte en Esmeraldas”, explicó Carrión.

En ese mes de paralización la producción de crudo de Petroecuador y compañías privadas cayó a un promedio diario de 146.858 barriles, cuando en los demás meses se extrajeron por encima de los 450.000 barriles al día.Además, antes, en marzo del 2025, Petroecuador enfrentó la rotura del SOTE, que provocó el derrame de 25.116 barriles de petróleo en Esmeraldas.

En mayo, la estatal lidió con problemas en la refinería de Esmeraldas: sismo e incendio, que condujeron a declararla en emergencia y hasta ahora no ha podido operar con toda su capacidad.A esto se sumó el cierre progresivo del bloque 43-ITT, por cumplimiento de la consulta popular de 2023. De enero a noviembre, la producción cayó el 15,4 % frente al año previo. (I)

Confirmado.net – El Universo