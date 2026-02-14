Urgente!

February 14, 2026

Comité Olímpico Chino apoya a COI para mantener JJOO libres de interferencia política 

  febrero 13, 2026
MILÁN, El Comité Olímpico Chino expresó hoy su firme apoyo al Comité Olímpico Internacional para mantener el campo de juego olímpico libre de interferencia política.

Al atleta ucraniano de esqueleto, Vladyslav Heraskevych, no se le permitió iniciar su competencia hoy por la mañana porque insistió en usar su «caso del recuerdo», el cual no cumplió con las pautas de la expresión deportiva del COI.

De acuerdo con la Regla 50 de la Carta Olímpica, no se permite ningún tipo de manifestación o de propaganda política, religiosa o racial en ningún sitio olímpico ni en otras áreas.

A pesar de múltiples intercambios y reuniones presenciales entre el COI y Heraskevych, incluyendo una reunión sostenida esta mañana con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, el atleta ucraniano no recibió ninguna forma de compromiso.

«Los atletas nos pidieron mantener ciertas áreas, el campo de juego, el podio y la villa olímpica, como zonas seguras. ¿Cómo podríamos manteners a salvo para que no se les pidiera utilizar el campo de juego o el podio para algo con lo que no están de acuerdo?», dijo Coventry.

«En este caso, el campo de juego, tenemos que poder mantener un entorno seguro para todos. Y, lamentablemente, esto significa no permitir la transmisión de mensajes», añadió.

«Nos oponemos con firmeza a la politización de los deportes y apoyamos plenamente los esfuerzos realizados por el COI para mantener el campo de juego olímpico libre de intervención política», dijo un funcionario del Comité Olímpico Chino a Xinhua, en respuesta al incidente.

Confirmado.net – Xinhua

