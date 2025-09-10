Liberan a 45 militares secuestrados en el suroeste de Colombia

Urgente!

September 10, 2025

  • septiembre 9, 2025
  • 0
  • 33
  • 2 Min Read

Los militares permanecían retenidos desde el domingo en una zona controlada por rebeldes disidentes de las extintas FARC.

Los 45 militares colombianos que se encontraron secuestrados desde el domingo por comunidades del departamento del Cauca, en el suroeste del país, fueron liberados este lunes (09.08.2025), informaron a EFE fuentes castrenses.

Tras su liberación, los militares fueron trasladados a Popayán, la capital departamental, para iniciar un proceso de evaluación médica, según añadió la fuente que manifestó no tener conocimiento de si en el proceso hubo mediación de una comisión humanitaria.

Lugareños del conflictivo departamento del Cauca secuestraron en la víspera a los 45 uniformados que participaban en una operación contra el grupo armado ilegal Carlos Patiño, del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC.

El Ejército informó que los militares fueron retenidos por comunidades, supuestamente instrumentalizadas por las disidencias, en la vereda El Tigre, del municipio de El Tambo.

Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro , afirmó que este secuestro era una demostración de la debilidad de ese grupo delincuencial con vínculos con el narcotráfico.

«Cada vez que los narcos armados utilizan más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez demuestran más que se están debilitando», escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario agregó que los ataques y secuestros de los que han sido víctimas los soldados en diferentes partes del país en semanas recientes no serán respondidos con acciones militares contra civiles.

Con información de Agencia DW

