Los robots inteligentes llegan a los hogares chinos

CHONGQING, Durante la Exposición Mundial de la Industria Inteligente 2025, una multitud de visitantes se reunió en el estand de Agile Robots para observar cómo un brazo robótico se movía con precisión sobre la cintura de un participante.

Utilizando los sensores para detectar la tensión muscular y aplicar la presión ideal para un masaje, el brazo robótico emitió exclamaciones de asombro: «¡Su técnica es incluso mejor que la de un masajista experimentado!».

El robot para el cuidado de la salud desarrollado por Agile Robots, con sede en Beijing, llamado «Dabai», está equipado con sensores táctiles y algoritmos de inteligencia artificial (IA), y puede ofrecer a los usuarios los servicios profesionales de masaje.

La exposición se llevó a cabo del 5 al 8 de septiembre con un enfoque en la «IA+» y los «Vehículos Inteligentes Conectados de Nueva Energía».

El evento atrae a más de 600 empresas nacionales e internacionales, presentando más de 3.000 innovaciones en la industria inteligente.

Un punto destacado del área de exposición fueron los diversos productos robóticos inteligentes dirigidos a los hogares comunes chinos.

«La industria de los servicios de fisioterapia depende de las habilidades del terapeuta y se enfrenta a desafíos como largos períodos de formación y una alta rotación del personal», señaló Zhang Mingfeng, supervisor eléctrico de Agile Robots.

«La clave para abordar los cuellos de botella de la industria es estandarizar los productos y servicios». Zhang añadió que Dabai puede identificar meridianos y puntos de acupuntura individuales.

«Basado en los macrodatos y los algoritmos de IA, el robot proporciona una fisioterapia automatizada con localización precisa de los puntos de la acupuntura y el control de la fuerza, igual que un fisioterapeuta profesional», explicó.

Desde los robots humanoides que pueden cantar y bailar hasta las máquinas para limpiar suelos y las mascotas electrónicas, una variedad de dispositivos avanzados se están incorporando a los hogares chinos.

Estos productos, antes limitados a las fábricas y los laboratorios, ahora ayudan a mejorar la vida cotidiana de las personas.

«Los robots no son máquinas frías con carcasas de acero. Nuestro objetivo es crear una tecnología que ayude», declaró Xi E’e, director de operaciones de marca de un parque de innovación industrial en Chongqing.

Durante la exposición, la directora presentó varios productos innovadores, incluyendo un lector de braille que facilita la lectura, una lámpara inteligente para dormir con monitorización de salud sin contacto, un robot cortacésped modular y un vehículo eléctrico de camping que también funciona como estación de carga móvil.

«Estos productos innovadores abarcan escenarios como el uso doméstico, la atención médica y las actividades al aire libre,ya que los robots inteligentes satisfacen las diversas demandas de los consumidores», añadió Xi.

Estas innovaciones están respaldadas por el sólido crecimiento de la industria china de robots inteligentes.

Según datos de la Conferencia Mundial de Robótica de 2025, China se ha mantenido como el mayor mercado mundial de robots industriales durante 12 años consecutivos. Al mismo tiempo, la producción de robots de servicio superó los 10,5 millones de unidades en 2024, lo que supone un aumento interanual del 34,3 por ciento.

Según un informe de Morgan Stanley, se proyecta que el mercado chino de robótica crecerá de 47.000 millones de dólares en 2024 a 108.000 millones de dólares en 2028, con robots de servicio que alcanzarán una tasa de crecimiento anual compuesta del 25 por ciento.

En la sala de exposiciones, las risas de los niños son la prueba más clara de cómo la tecnología puede transformar la vida de cada uno de ellos.

Planeamos comprarle uno”, comentó Li. Qing, quien visitó la exposición con su hija de seis años. El producto es un adorable robot con forma de gatito que puede conversar y mostrar diversas expresiones. Funciona como asistente de aprendizaje y como un compañero encantador.

La industria robótica china está acelerando su desarrollo hacia la producción a gran escala y la reducción de costos, a la vez que establece una cadena de suministro completa, desde el diseño hasta el ensamblaje.

«Este producto de 1.000 yuanes reduce el umbral para que los hogares puedan poseer robots inteligentes, haciendo que la tecnología sea más accesible», aseguró un miembro del personal de la exposición.

AletaLa industria robótica china está acelerando su desarrollo hacia la producción a gran escala y la reducción de costos, a la vez que establece una cadena de suministro completa, desde el diseño hasta el ensamblaje.

«Este producto de 1.000 yuanes reduce el umbral para que los hogares puedan poseer robots inteligentes, haciendo que la tecnología sea más accesible», aseguró un miembro del personal de la exposición.

AletaLa industria robótica china está acelerando su desarrollo hacia la producción a gran escala y la reducción de costos, a la vez que establece una cadena de suministro completa, desde el diseño hasta el ensamblaje.

«Este producto de 1.000 yuanes reduce el umbral para que los hogares puedan poseer robots inteligentes, haciendo que la tecnología sea más accesible», aseguró un miembro del personal de la exposición.

Con información de Xinhua