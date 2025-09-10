Correa responde con dureza a la maniobra de Noboa: “Un cobarde y sin escrúpulos”

El expresidente Rafael Correa reaccionó con fuerza a la nueva jugada del presidente Daniel Noboa, quien incluyó en su consulta popular una pregunta que busca proscribirlo nuevamente de la política y bloquear cualquier participación suya en campañas de la Revolución Ciudadana (RC).

La polémica interrogante, dentro del grupo de preguntas del plebiscito, plantea modificar la ley electoral para prohibir que personas con sentencias ejecutoriadas por delitos como peculado, cohecho o concusión puedan aparecer en propaganda política, en spots, fotos o discursos de apoyo a candidatos.

Con nombre y apellido, la pregunta apunta directamente a Rafael Correa, quien fue sentenciado por «influjo psíquico» en el polémico caso Sobornos, y que desde Bélgica sigue ejerciendo influencia como líder histórico de la RC. De aprobarse, Correa no podría aparecer en ningún material de campaña de su movimiento.

La reacción del exmandatario no se hizo esperar. A través de su cuenta en X, Correa escribió:

“Jóvenes: El ‘arrecho’ Noboa en realidad es cobarde y sin escrúpulos. Es lo usual: se presume de lo que se carece. Recuerden cómo también eliminó a Jan Topic. Con Topic en la papeleta, Noboa no llegaba ni a segunda vuelta. ¿Un sujeto así te representa?”

El mensaje expone una acusación directa contra Noboa, a quien responsabiliza no solo de esta nueva maniobra política, sino también de haber sacado del camino a Jan Topic, descalificado por el TCE en los últimos comicios.

La estrategia de Noboa revive la persecución política contra Correa, evidenciando su intención de condicionar la democracia y neutralizar a uno de los líderes más influyentes del país. El mandatario, en vez de responder a la grave crisis económica, energética y de seguridad, recurre a medidas que buscan silenciar voces opositoras y manipular el escenario electoral.

Mientras Noboa insiste con el regreso de los casinos y hasta baraja un posible enjuiciamiento político a la Corte Constitucional, su consulta popular también se estaría conviertiendo en un instrumento de persecución política. Una pregunta con dedicatoria que revela, más que fortaleza, la inseguridad del actual presidente frente al peso político de Rafael Correa.