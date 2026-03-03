«Las guerras pueden librarse eternamente»: Trump afirma que dispone de armamento «casi ilimitado” 

Urgente!

China expresa a pesar de masivas bajas civiles en ataques contra Irán
Toque de queda en 4 provincias: conozca el horario que regirá del 15 al 30 de marzo
Francia y Grecia envían fragatas a Chipre y el Reino Unido lo estudia tras el ataque de Irán a una base británica
March 3, 2026

  • marzo 3, 2026
  • 1 Min Read

«Como me han dicho hoy, tenemos un suministro prácticamente ilimitado de estas armas», afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país tiene garantizados los suministros de municiones de grado medio y medio-alto.

US Air Force

«Las reservas de municiones de Estados Unidos, en los grados medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni tan buenas. Según me han dicho hoy, tenemos un suministro prácticamente ilimitado de estas armas«, publicó en Truth Social. 

«Las guerras pueden librarse ‘eternamente’ y con gran éxito utilizando únicamente estos suministros (¡que son mejores que las mejores armas de otros países!)», añadió.

Sin embargo, reconoció que, a pesar de las buenas reservas, «no estamos donde queremos estar».

Culpó de ello a su predecesor, Joe Biden, afirmando que este «dedicó todo su tiempo y el dinero de nuestro país a darlo todo» a Vladímir Zelenski.

