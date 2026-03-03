China expresa a pesar de masivas bajas civiles en ataques contra Irán

BEIJING, China expresa su profundo pesar por las masivas bajas civiles causadas por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, expresó hoy martes una portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.

China condena enérgicamente estas acciones, afirmó en una conferencia de prensa regular el portavoz de la cancillería, Mao Ning, al responder una pregunta de los medios sobre este tema.

«La protección de civiles en conflictos armados es una línea roja que no debe ser violada. El uso indiscriminado de la fuerza no puede ser aceptado», puntualizó la vocera.

China hace un llamado a todas las partes a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional, garantizar efectivamente la seguridad de los civiles y evitar ataques a instalaciones civiles, agregó Mao.

