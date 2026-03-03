Toque de queda en 4 provincias: conozca el horario que regirá del 15 al 30 de marzo

El Gobierno anunció que comienza una nueva fase de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.

Desde el 15 hasta el 30 de marzo regirá un toque de queda en Guayas, El Oro, Santo Domingo y Los Ríos.

Dentro de esta nueva fase se realizarán operativos conjuntos con aliados regionales.

“Lucharemos con nuestros aliados de la región en operaciones militares y policiales muy importantes”, anunció el presidente Daniel Noboa en la Escuela Superior de la Policía General Alberto Enríquez Gallo.

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, instó a la ciudadanía a quedarse en casa y evitar exponerse.

“Quédense en sus casas, estamos en guerra. Estamos dando pasos decididos en el combate contra el narcotráfico y los grupos delictivos”, apuntó el ministro.

Según el ministro del Interior, el horario del toque de queda será desde las 23:00 hasta las 05:00.

“Es fundamental y necesario que permanezcan en sus casas en los horarios que el toque de queda rige desde las once de la noche hasta las cinco de la mañana, del 15 hasta el 30 de marzo”, dijo.

Las provincias en las que regirá el toque de queda están entre las más afectadas por hechos violentos y donde el Gobierno ha tratado de combatir el crimen.

El anuncio del toque de queda lo hizo público el presidente Daniel Noboa durante una sesión solemne donde 328 cadetes se graduaron de oficiales y serán parte de los más de 58.000 agentes desplegados en todo el país. (I)

Confirmado.net – El Universo